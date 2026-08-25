martes 25 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2026 - 11:27
Política.

Chile cuestiona a la Argentina por dichos de un jefe militar sobre el Estrecho de Magallanes

La Cancillería chilena enviará una nota de protesta por los dichos de Gustavo Javier Valverde sobre la importancia estratégica del estrecho.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Chile enviará una protesta a Argentina por los comentarios de un alto mando militar sobre el Estrecho de Magallanes.

Chile enviará una protesta a Argentina por los comentarios de un alto mando militar sobre el Estrecho de Magallanes.

La Cancillería de Chile anunció que presentará una protesta formal ante el Gobierno argentino a raíz de las declaraciones realizadas por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, vinculadas con la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

Lee además
Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral. 
Internacional

Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral
23 de agosto: cortes de tránsito por el desfile Cívico Militar y Gaucho en Alto Comedero
Capital.

Éxodo Jujeño: cortes de tránsito por el desfile Cívico, Militar y Gaucho en Alto Comedero

La respuesta de la diplomacia chilena llegó después de que el militar argentino realizara, el domingo pasado, una serie de declaraciones sobre el valor estratégico de esta ruta marítima del extremo sur.

Las declaraciones de Valverde y su visión sobre la relación con Chile

Durante una entrevista en el programa La Fábrica del Podcast, Valverde destacó la relevancia de Magallanes y el sur y sostuvo: “Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”.

En cuanto a los vínculos militares entre Argentina y Chile, Valverde aseguró que atraviesan un momento “excelente”. Como muestra de esa relación, recordó que el 10 de agosto invitó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile a participar de una ceremonia, donde se ubicó junto a él y asistió al acto acompañado por cadetes de la Escuela de Aviación chilena, quienes desfilaron junto a sus pares argentinos.

Ante la consulta sobre si los acontecimientos relacionados con las Malvinas habían dejado algún nivel de tensión entre ambos países, el jefe militar argentino respondió: “Eso son años, cosas que pasaron, pero eso ya está superado. O sea, ahora se mueven en coaliciones. Nosotros acá en el hemisferio sur, los países que estamos acá tenemos que, las Fuerzas Armadas, tenemos que trabajar en forma coordinada. Por supuesto, cada uno en su espacio soberano, pero trabajar en forma combinada con ellos y eso es beneficioso para todos y sobre todo para la región”.

La respuesta de Chile y el reclamo por la soberanía del estrecho

El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ya había respondido a las declaraciones desde Vietnam, país al que viajó en el marco de una visita oficial.

“En relación a las declaraciones conocidas hoy, reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, sostuvo el funcionario.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores realizó un “severo llamado” a las autoridades extranjeras para que actúen con responsabilidad al momento de formular este tipo de afirmaciones y eviten generar confusión entre sus ciudadanos. En ese sentido, fue contundente: “El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, afirmó Pérez Mackenna.

Las declaraciones de Valverde provocaron una fuerte controversia en Chile, donde distintos legisladores cuestionaron sus dichos y reclamaron que la Cancillería chilena presentara una protesta formal.

En ese contexto, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, se sumó a las críticas y expresó su posición al respecto: “Obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”.

“Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde”, agregó.

Qué establecen los tratados entre Argentina y Chile

La totalidad del Estrecho de Magallanes está comprendida dentro del territorio bajo soberanía de Chile, conforme a lo establecido en el Tratado de Límites de 1881 y posteriormente ratificado mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado por Argentina y Chile.

Este último acuerdo fue celebrado luego de la crisis bilateral de 1978, que requirió la intervención de la Santa Sede como mediadora. El pacto permitió reafirmar los límites territoriales establecidos y fijó mecanismos destinados a prevenir el surgimiento de nuevos conflictos o disputas entre ambos países.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bolivia: dos militares y dos mineros fallecieron al intentar frenar el robo de mineral

Éxodo Jujeño: cortes de tránsito por el desfile Cívico, Militar y Gaucho en Alto Comedero

Desfile Cívico, Militar y Gaucho en fotos: así se vivió el 23 de Agosto en Alto Comedero

El Paso de Jama sigue cerrado: el estado de la frontera con Chile

Estado del Paso de Jama: cómo está el tránsito hoy

Lo que se lee ahora
La Casa Blanca prepara la mayor revocación de visas de la historia de Estados Unidos.  
Política.

Estados Unidos prepara una inédita cancelación masiva de visas: alcanzaría a 200.000 personas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Eclipse lunar en Jujuy: cuándo se podrá ver
Jujuy.

Eclipse lunar en Jujuy: cuándo será y a qué hora se podrá ver

Choque entre un camión, un auto y una moto en Ruta 56
Policiales.

Triple choque en la Ruta 56 en Alto La Viña: un motociclista herido

Supergripe (imagen ilustrativa creada con IA). video
Salud.

Preocupa el incremento de casos de supergripe: cuál es la situación de Jujuy

Se viene la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: los grupos y el orden para los desfiles de carrozas

Jubilados ANSES: calendario de pagos y aumento de septiembre 2026. 
Economía

Jubilados ANSES: calendario de pagos y aumento de septiembre 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel