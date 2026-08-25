Chile cuestiona a la Argentina por dichos de un jefe militar sobre el Estrecho de Magallanes

Chile enviará una protesta a Argentina por los comentarios de un alto mando militar sobre el Estrecho de Magallanes.

La Cancillería de Chile anunció que presentará una protesta formal ante el Gobierno argentino a raíz de las declaraciones realizadas por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde , vinculadas con la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes .

La respuesta de la diplomacia chilena llegó después de que el militar argentino realizara, el domingo pasado , una serie de declaraciones sobre el valor estratégico de esta ruta marítima del extremo sur .

Durante una entrevista en el programa La Fábrica del Podcast, Valverde destacó la relevancia de Magallanes y el sur y sostuvo: “Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes , el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico . Eso te puede alertar un montón de cosas ”.

En cuanto a los vínculos militares entre Argentina y Chile , Valverde aseguró que atraviesan un momento “excelente” . Como muestra de esa relación, recordó que el 10 de agosto invitó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile a participar de una ceremonia, donde se ubicó junto a él y asistió al acto acompañado por cadetes de la Escuela de Aviación chilena , quienes desfilaron junto a sus pares argentinos.

Ante la consulta sobre si los acontecimientos relacionados con las Malvinas habían dejado algún nivel de tensión entre ambos países, el jefe militar argentino respondió: “Eso son años, cosas que pasaron, pero eso ya está superado. O sea, ahora se mueven en coaliciones. Nosotros acá en el hemisferio sur, los países que estamos acá tenemos que, las Fuerzas Armadas, tenemos que trabajar en forma coordinada. Por supuesto, cada uno en su espacio soberano, pero trabajar en forma combinada con ellos y eso es beneficioso para todos y sobre todo para la región”.

La respuesta de Chile y el reclamo por la soberanía del estrecho

El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ya había respondido a las declaraciones desde Vietnam, país al que viajó en el marco de una visita oficial.

“En relación a las declaraciones conocidas hoy, reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, sostuvo el funcionario.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores realizó un “severo llamado” a las autoridades extranjeras para que actúen con responsabilidad al momento de formular este tipo de afirmaciones y eviten generar confusión entre sus ciudadanos. En ese sentido, fue contundente: “El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, afirmó Pérez Mackenna.

Las declaraciones de Valverde provocaron una fuerte controversia en Chile, donde distintos legisladores cuestionaron sus dichos y reclamaron que la Cancillería chilena presentara una protesta formal.

En ese contexto, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, se sumó a las críticas y expresó su posición al respecto: “Obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”.

“Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde”, agregó.

Qué establecen los tratados entre Argentina y Chile

La totalidad del Estrecho de Magallanes está comprendida dentro del territorio bajo soberanía de Chile, conforme a lo establecido en el Tratado de Límites de 1881 y posteriormente ratificado mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado por Argentina y Chile.

| URGENTE: El General Gustavo Javier Valverde, máxima autoridad de la @FuerzaAerea_Arg, afirmó que MAGALLANES (referente al Estrecho de Magallanes) forma parte de la soberanía Argentina. Estas declaraciones revisten la máxima gravedad y exigen el rechazo enérgico y… pic.twitter.com/8YI1D4tp5I — Lautaro (@Lautaro_Chile) August 24, 2026

Este último acuerdo fue celebrado luego de la crisis bilateral de 1978, que requirió la intervención de la Santa Sede como mediadora. El pacto permitió reafirmar los límites territoriales establecidos y fijó mecanismos destinados a prevenir el surgimiento de nuevos conflictos o disputas entre ambos países.