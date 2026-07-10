El Ejército Argentino presentó su nuevo arsenal: tanques, drones y vehículos modernizados

El Ejército Argentino presentó este miércoles en Boulogne una serie de nuevos recursos incorporados dentro de su programa de actualización tecnológica y renovación de materiales . La exhibición, impulsada por la Dirección de Arsenales , reunió distintos elementos como vehículos militares, sistemas de armamento, drones, simuladores de entrenamiento y nueva indumentaria para el personal .

Dentro del conjunto de vehículos exhibidos sobresalieron los primeros 72 camiones Unimog U 4000 , que forman parte de un programa de adquisición más amplio que contempla la llegada de 1.000 unidades en total.

La muestra también incluyó tanques TAM 2C actualizados en Argentina con equipamiento tecnológico de origen israelí , además de vehículos Stryker y Oshkosh fabricados en Estados Unidos . A su vez, el Ejército sumó nuevos suministros de repuestos con el objetivo de asegurar la conservación y operatividad de la flota durante los próximos años .

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La presentación también incluyó sistemas de armamento desarrollados en el país , como la munición de 105 milímetros elaborada por Fabricaciones Militares para ser utilizada en los tanques TAM y los cañones SK 105 . Además, se expusieron elementos destinados a la protección del personal, entre ellos cascos y porta placas RB4 fabricados por la firma argentina ITP .

La muestra incluyó además escopetas Benelli M3 fabricadas en Italia, que fueron adquiridas a través de un proceso de licitación iniciado durante el año anterior y entregadas con miras ópticas israelíes MEPRO.

Otro de los aspectos sobresalientes de la jornada fue la incorporación de drones con diferentes dimensiones y prestaciones, así como de simuladores de entrenamiento de tiro, una herramienta destinada a disminuir los gastos de práctica al reducir la necesidad de utilizar munición real.

Nuevos uniformes, equipos especiales y herramientas

En cuanto al equipamiento de vestimenta, el Ejército Argentino presentó nuevos conjuntos de uniforme que mantienen el tradicional diseño de camuflaje y sumó, por primera vez, una versión con tonalidades desérticas, creada para adecuar la indumentaria a los diferentes tipos de terreno que existen en el país.

La exhibición incorporó además vehículos anfibios ACL 5 y embarcaciones Land Re, recursos destinados a intervenciones en áreas fluviales y situaciones de emergencia provocadas por fenómenos naturales. Estos equipos están pensados especialmente para las unidades de ingenieros y tareas de asistencia operativa.

El programa de actualización y renovación del Ejército integra tanto la producción local —con avances en áreas como municiones, elementos de protección balística y fabricación de armamento— como la incorporación de recursos tecnológicos provenientes del exterior. El objetivo de esta combinación es incrementar la preparación, movilidad y capacidad de respuesta de la fuerza frente a las distintas necesidades operativas en todo el territorio argentino.

El objetivo del plan: recuperar capacidades y fortalecer el Ejército

Desde el Ministerio de Defensa señalaron, a través de un comunicado, que “la recuperación de capacidades ya está en marcha”. Además, indicaron que el Ejército está sumando nuevo equipamiento, actualizando sus sistemas existentes y recuperando materiales estratégicos para reforzar su despliegue y presencia en las diferentes zonas del país.

El área de Defensa explicó que la incorporación de camiones Unimog U4000, drones FPV, nuevos sistemas de armas, herramientas de comunicación, elementos de uso personal y vehículos blindados actualizados forma parte de un proceso de cambio orientado a incrementar la movilidad, el poder operativo, la incorporación tecnológica y la capacidad de respuesta del Ejército.

“Más despliegue. Más preparación. Más capacidad de acción”, sintetizó el comunicado, que finalizó destacando el propósito central del plan de modernización: “Una Fuerza que se equipa para llegar más lejos, operar mejor y estar lista cuando la Nación lo requiera”.