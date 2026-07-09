A dos años del Pacto de Mayo: qué es y cuáles son sus 10 puntos

Por la vigilia previa al Día de la Independencia , Javier Milei encabeza un acto en la Casa Histórica de Tucumán , donde se mostró junto a 12 gobernadores

El Pacto de Mayo es un acuerdo político e institucional impulsado por el presidente Javier Milei que reúne diez lineamientos planteados como políticas de Estado para el desarrollo económico y social de la Argentina. Fue firmado el 9 de julio de 2024 en la Casa Histórica de Tucumán por el mandatario nacional, el jefe de Gobierno porteño y 18 gobernadores, entre ellos el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir .

País. A dos años del Pacto de Mayo Javier Milei se reúne con 13 gobernadores

El documento propone compromisos vinculados con la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la educación, los impuestos, la coparticipación, los recursos naturales, el empleo, las jubilaciones y el comercio internacional. No se trata de una ley que aplique automáticamente esos cambios, sino de un acuerdo político cuyos puntos necesitan medidas administrativas o proyectos legislativos para convertirse en políticas concretas.

Este 9 de julio de 2026 se cumplen dos años de la firma , mientras continúa el debate sobre la puesta en marcha de los compromisos asumidos y las reformas elaboradas posteriormente por el Consejo de Mayo.

Javier Milei presentó originalmente la convocatoria el 1 de marzo de 2024 , durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En ese momento invitó a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a firmar el acuerdo el 25 de mayo en Córdoba.

La firma estaba condicionada al avance de la Ley Bases y de un nuevo acuerdo fiscal. Como la aprobación legislativa no se produjo antes de la fecha prevista, el encuentro fue postergado y finalmente se realizó durante la noche del 8 y la madrugada del 9 de julio de 2024, en Tucumán.

El Gobierno presentó el documento como un nuevo acuerdo fundacional destinado a dejar atrás antiguas disputas políticas y establecer bases comunes para el crecimiento del país.

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

El acta firmada en Tucumán contiene los siguientes compromisos:

La inviolabilidad de la propiedad privada.

El equilibrio fiscal innegociable.

La reducción del gasto público a niveles cercanos al 25% del Producto Bruto Interno.

a niveles cercanos al 25% del Producto Bruto Interno. Una educación inicial, primaria y secundaria moderna , con alfabetización plena y sin abandono escolar.

, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y simplifique el sistema.

que reduzca la presión impositiva y simplifique el sistema. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos.

El avance de las provincias en la explotación de los recursos naturales.

Una reforma laboral moderna orientada a promover el trabajo formal.

orientada a promover el trabajo formal. Una reforma previsional que otorgue sostenibilidad al sistema y respete a quienes realizaron aportes.

que otorgue sostenibilidad al sistema y respete a quienes realizaron aportes. La apertura al comercio internacional para fortalecer la participación de la Argentina en el mercado global.

Qué gobernadores firmaron el acuerdo

El Pacto de Mayo fue suscripto por representantes de 18 provincias y por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los firmantes estuvieron los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. También adhirió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Jujuy participó Carlos Sadir, quien estampó su firma junto al presidente Javier Milei y los demás mandatarios presentes.

No participaron todos los gobernadores del país. Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego no estuvieron entre las jurisdicciones firmantes del documento.

El horario de la firma del Pacto de Mayo fue muy inusual.

Qué es el Consejo de Mayo

El propio acuerdo estableció la creación de un Consejo de Mayo, pensado como un espacio para debatir y elaborar las normas necesarias para aplicar los diez puntos.

El organismo fue creado formalmente mediante el Decreto 617/2024 como un cuerpo consultivo dentro de la Jefatura de Gabinete. Entre sus funciones se encuentran asesorar al Poder Ejecutivo, elaborar proyectos normativos, realizar estudios y mantener una agenda de trabajo vinculada con el pacto.

La estructura contempla representantes del Poder Ejecutivo, las provincias, el Senado, la Cámara de Diputados, los sindicatos y las entidades empresarias. Sus acuerdos son remitidos al Presidente, pero el organismo tiene carácter consultivo y sus decisiones no son vinculantes.

El Consejo comenzó a funcionar en 2025

La primera reunión formal del Consejo de Mayo se realizó el 24 de junio de 2025, casi un año después de la firma del acuerdo.

El espacio quedó integrado por representantes del Gobierno nacional, las provincias firmantes, ambas cámaras del Congreso, el sindicalismo y el sector empresario. Su objetivo fue transformar los principios generales del pacto en propuestas y proyectos que pudieran ser discutidos posteriormente por los legisladores.

El organismo tenía previsto reunirse mensualmente y elaborar un informe con iniciativas relacionadas con los ejes del acuerdo.

Qué avances se presentaron

En diciembre de 2025, el Gobierno presentó el informe final elaborado por el Consejo de Mayo. Según la exposición oficial, se realizaron seis reuniones plenarias y se conformaron mesas técnicas para trabajar especialmente sobre educación y modernización laboral.

De los diez puntos originales, el Consejo trabajó sobre ocho. La discusión de la coparticipación federal quedó afuera porque requería la participación de todos los gobernadores, mientras que la reforma previsional fue postergada hasta contar con modificaciones previas en el mercado laboral.

El informe incluyó propuestas y proyectos de ley para ser evaluados por el Poder Ejecutivo y enviados al Congreso. Esto significa que los principios del pacto necesitan atravesar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en normas obligatorias.

Por qué se llama Pacto de Mayo si se firmó en julio

El nombre proviene de la convocatoria inicial de Milei, quien había propuesto firmarlo el 25 de mayo de 2024 en Córdoba.

Aunque el encuentro fue aplazado y terminó realizándose el 9 de julio en Tucumán, el Gobierno mantuvo la denominación original. La nueva fecha también fue elegida por su valor histórico, al coincidir con el aniversario de la Declaración de la Independencia argentina.

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