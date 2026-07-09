Tucumán: Javier Milei defendió el ajuste y anunció una nueva etapa

Javier Milei encabeza la vigilia por el 9 de julio en la Casa de Tucumán

El vicegobernador de Tucumán Miguel Acevedo recibió a la vicepresidenta Victoria Villarruel en el aeropuerto Benjamín Matienzo. El gobernador Osvaldo Jaldo aguarda en la Casa Histórica para el acto oficial.

Por la vigilia previa al Día de la Independencia , Javier Milei encabeza un acto en la Casa Histórica de Tucumán , donde se mostró junto a 12 gobernadores

Javier Milei encabezó la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, acompañado por su Gabinete y 12 gobernadores. Durante su discurso, defendió el programa económico, reivindicó el ajuste realizado por el Gobierno y planteó el inicio de una nueva etapa centrada en profundizar las reformas.

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El acto comenzó pasadas las 23 del miércoles y tuvo como escenario el mismo edificio donde, dos años antes, el Presidente había firmado el Pacto de Mayo junto a mandatarios provinciales. La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional y una fotografía de fuerte contenido político con los gobernadores presentes.

En su mensaje, Milei realizó un balance de gestión y volvió a ubicar al equilibrio fiscal , la reducción del Estado, la desregulación económica y el respaldo de las provincias como los principales ejes de su administración. “ Estamos desendeudando al país ”, afirmó durante uno de los pasajes centrales.

El Pacto de Mayo volvió al centro del discurso

La elección de la Casa Histórica no fue solamente simbólica por el aniversario de la Independencia. El lugar también permitió al Gobierno recuperar la imagen del Pacto de Mayo, firmado allí el 9 de julio de 2024.

Milei sostuvo que era momento de renovar el compromiso con aquel acuerdo político y destacó que uno de sus objetivos era otorgar mayor autonomía a las provincias. En ese marco, aseguró que la intención era “quitarle la bota a las provincias”.

El pacto contiene diez lineamientos vinculados con el equilibrio fiscal, la propiedad privada, la reducción del gasto público, las reformas laboral, tributaria y previsional, la educación, la coparticipación federal, los recursos naturales y la apertura comercial.

La foto de este año reunió a menos gobernadores que la de 2024, pero volvió a mostrar un grupo de mandatarios dialoguistas dispuestos a acompañar al Ejecutivo en parte de su agenda parlamentaria.

Los gobernadores que acompañaron a Milei

Entre los mandatarios presentes estuvieron:

Osvaldo Jaldo , de Tucumán.

, de Tucumán. Alfredo Cornejo , de Mendoza.

, de Mendoza. Juan Pablo Valdés , de Corrientes.

, de Corrientes. Marcelo Orrego , de San Juan.

, de San Juan. Gustavo Sáenz , de Salta.

, de Salta. Raúl Jalil , de Catamarca.

, de Catamarca. Carlos Sadir , de Jujuy.

, de Jujuy. Rogelio Frigerio , de Entre Ríos.

, de Entre Ríos. Rolando Figueroa , de Neuquén.

, de Neuquén. Ignacio Torres , de Chubut.

, de Chubut. Leandro Zdero , de Chaco.

, de Chaco. El representante informado por Santa Cruz.

También participaron integrantes del Gabinete nacional, autoridades legislativas y referentes del oficialismo.

Milei defendió el ajuste fiscal

Uno de los tramos más firmes del discurso estuvo dedicado a la política económica. Milei reivindicó la reducción del gasto público y definió el programa aplicado por su administración como el ajuste más profundo realizado en el país.

El Presidente afirmó que el Gobierno lleva más de dos años con superávit fiscal y sostuvo que ese resultado permitió avanzar en el proceso de reducción de la deuda. También vinculó el equilibrio de las cuentas públicas con la baja de la inflación, la disminución del riesgo país y la reducción de la pobreza.

Javier Milei encabeza la vigilia por el 9 de julio en la Casa de Tucumán

“Hicimos el ajuste más grande de la historia”, expresó al enumerar las medidas económicas implementadas desde su llegada a la Casa Rosada.

“Hicimos el ajuste más grande de la historia” “Hicimos el ajuste más grande de la historia”

Las reformas y la desregulación

Milei aseguró que su administración realizó más de 16.000 reformas dentro del entramado legal y regulatorio, con el objetivo de eliminar normas que, según su postura, obstaculizaban la actividad económica.

También mencionó la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, como una herramienta para atraer capitales y promover proyectos productivos de gran escala.

El Gobierno busca avanzar ahora con una nueva agenda legislativa que incluye modificaciones al sistema electoral, cambios en el régimen de Zona Fría, reformas vinculadas con la inocencia fiscal y una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para limitar la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro.

“Poner al Estado en su justo lugar”

Otro de los conceptos centrales del discurso fue la reducción del peso del Estado dentro de la economía y de la vida cotidiana.

Milei afirmó que la sociedad eligió ese rumbo en las elecciones de 2023 y que volvió a respaldarlo en 2025. Desde esa lectura política, presentó las medidas de ajuste y desregulación como parte de un mandato electoral.

El Presidente también destacó la finalización de los cortes de calles y los piquetes como uno de los cambios conseguidos por su gestión, junto con la estabilización económica y la disminución de algunos indicadores sociales.

"Este momento histórico se asemeja a una segunda independencia" "Este momento histórico se asemeja a una segunda independencia"

El anuncio de una nueva etapa del Gobierno

Milei planteó que el Ejecutivo comienza una “nueva etapa”, enfocada en consolidar las reformas ya realizadas y avanzar con nuevos proyectos en el Congreso.

El Presidente reconoció a qué proyectos de ley le dará prioridad en los próximos meses para que sean tratados en el Congreso. Uno de ellos será la modificación del régimen de zona fría, “para terminar con el subsidio indiscriminado y poder concentrar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan en lugar de hacer que los más vulnerables sigan financiando la energía de quienes sí pueden pagarla”.

Además, mencionó la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, “para volverla universal y más previsible”, así como también la reforma política, “para que la política vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volver a la gente un instrumento de la política”.

“Propondremos, además, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, para que su principal función vuelva a ser la de preservar el valor la moneda, en lugar de financiar los proyectos del político de turno. Con esto vamos a terminar con 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien”, dijo Milei en Tucumán.

"Vamos a terminar con 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien” "Vamos a terminar con 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien”

También indicó: "Otro de los proyectos en tratamiento es el de la inviolabilidad de la propiedad privada, para garantizar un derecho natural y constitucional sistemáticamente vulnerado por la política".

“Estamos entrando en una nueva etapa de nuestro Gobierno” “Estamos entrando en una nueva etapa de nuestro Gobierno”

El Presidente manifestó que impulsa “una ambiciosa agenda de reformas basada en el ‘Pacto de Mayo’” firmado en Tucumán hace dos años, para los próximos meses.

“Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones que la gente nos evalúa en función a las reformas que hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país y por eso no tenemos un segundo que perder”, señaló en el inicio de la vigilia por el Día de la Independencia.

Las frases más destacadas de Javier Milei

“Estamos desendeudando al país”.

“Es momento de ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo”.

“Hicimos el ajuste más grande de la historia”.

“Llevamos más de dos años con superávit fiscal”.

“El objetivo era quitarle la bota a las provincias”.

“Los argentinos decidieron poner al Estado en su justo lugar”.

“Realizamos más de 16.000 reformas”.

“Aprobamos el RIGI”.

“Comienza una nueva etapa del Gobierno”.

“El rumbo fue elegido en 2023 y ratificado en 2025”.

Los datos más importantes

Milei encabezó la vigilia por el 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán. El acto reunió a 12 gobernadores , entre ellos Carlos Sadir. El Presidente ratificó los principios del Pacto de Mayo . Defendió el ajuste y el equilibrio de las cuentas públicas. Afirmó que el Gobierno lleva más de dos años con superávit fiscal . Sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de desendeudamiento. Destacó la realización de más de 16.000 reformas regulatorias . Reivindicó la aprobación del RIGI . Señaló que comienza una nueva etapa de reformas. El Gobierno busca apoyo provincial para avanzar con su agenda en el Congreso.



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