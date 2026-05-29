Se celebra el Día del Ejército Argentino, recordando los 216 años de su creación

El Ejército Argentino conmemoró este 29 de mayo su 216° aniversario con la difusión de un video institucional que pone en valor su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional y su papel dentro de la vida cotidiana de los argentinos.

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La producción audiovisual muestra distintas escenas vinculadas a la cultura, los paisajes y las actividades diarias que forman parte de la identidad del país. En ese recorrido también aparecen hombres y mujeres de la Fuerza en tareas de adiestramiento y preparación, reflejando el trabajo que desarrollan en diferentes regiones de la Argentina.

La fecha representa un nuevo aniversario de una de las instituciones más antiguas del país , cuya historia se encuentra estrechamente ligada a los acontecimientos que marcaron el nacimiento de la Nación.

Embed - 29 de mayo | Día del Ejército Argentino

La historia del Ejército Argentino

El Ejército Argentino nació el 29 de mayo de 1810, pocos días después de la Revolución de Mayo. La Primera Junta dispuso la creación de una fuerza militar propia con el objetivo de defender el territorio y sostener el proceso político iniciado en Buenos Aires.

A partir de entonces, la institución tuvo una participación central en las campañas militares que acompañaron la lucha por la independencia. Entre las figuras más representativas de aquella etapa se encuentra el general José de San Martín, considerado uno de los principales referentes históricos de la Fuerza.

Los valores impulsados por San Martín, vinculados al servicio, la disciplina y el compromiso con la patria, continúan formando parte de la identidad institucional que el Ejército reivindica en cada aniversario.

Un recorrido por la Argentina actual

El video difundido por la Fuerza presenta imágenes de distintos escenarios del país y busca mostrar la diversidad geográfica, cultural y humana que caracteriza a la Argentina.

Montañas, llanuras, centros urbanos y espacios rurales forman parte de una secuencia que sitúa al Ejército dentro de la realidad cotidiana de los argentinos. En paralelo, las imágenes exhiben actividades de capacitación y entrenamiento desarrolladas por el personal militar.

Según se destaca en el mensaje institucional, la preparación permanente constituye uno de los pilares de la misión que lleva adelante la Fuerza en todo el territorio nacional.

Presencia en diferentes regiones del país

A lo largo de sus más de dos siglos de existencia, el Ejército mantuvo unidades desplegadas en distintos puntos estratégicos de la Argentina. Su presencia alcanza desde el norte hasta la Patagonia, con actividades vinculadas a la defensa nacional y al apoyo logístico en diversas circunstancias.

La producción difundida con motivo del aniversario también pone el foco en el trabajo cotidiano de los integrantes de la institución, quienes desarrollan sus funciones en entornos geográficos muy diversos.

El mensaje central de la conmemoración remarca el compromiso permanente con la soberanía nacional, la independencia y la libertad, principios que acompañan a la Fuerza desde su creación en 1810.