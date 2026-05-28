Tucumán: El tapir fue declarado Monumento Natural Provincial

La Legislatura de Tucumán declaró al tapir como Monumento Natural Provincial , una medida que marca un nuevo avance en las políticas de conservación ambiental y reconoce décadas de trabajo científico, educativo y social en torno a esta emblemática especie.

Sociedad. Estudiantes tucumanos crearon una app para intercambiar figuritas del Mundial y ya es furor

La iniciativa busca fortalecer las acciones de preservación de la biodiversidad local y promover una mayor conciencia social sobre la importancia de proteger la fauna autóctona y los ecosistemas donde habita.

“Para nosotros es una alegría enorme”, expresó Ana Paula López, coordinadora del área de Educación Ambiental de la Reserva Experimental Horco Molle. “ Venimos trabajando desde hace muchos años en la conservación del tapir ”.

López agregó la importancia de esta declaración legislativa, “que la provincia reconozca a esta especie, extinta en Tucumán hace más de 80 años, como un monumento natural al cual hay que proteger, es muy significativo”, señaló.

Cuidado y preservación

La declaración no solo pone el foco en el tapir, considerado uno de los mamíferos más importantes de los ecosistemas selváticos, sino también en la necesidad de preservar el entorno natural que lo rodea. Según explicó López, la medida permitirá visibilizar la situación de otras especies que forman parte del mismo ambiente y que también requieren protección.

Desde el ámbito ambiental destacaron que el reconocimiento abre nuevas posibilidades para impulsar políticas públicas y estrategias de conservación más integrales.

Legislatura de Tucumán.jpg Legislatura de Tucumán - Archivo

“Sin duda se abren muchas puertas. Este tipo de declaración genera nuevas instancias, más allá de que todavía faltan adecuaciones legales para garantizar una protección integral frente a todas sus amenazas”, afirmó la especialista.

En ese sentido, remarcó que el valor simbólico y político de la medida puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer el trabajo territorial y ampliar las acciones educativas y de concientización social.

El camino hacía el reconocimiento

Desde la Reserva Horco Molle, las tareas vinculadas a la preservación del tapir incluyeron proyectos educativos, científicos y comunitarios. “Es fundamental que la sociedad conozca, entienda y proteja al tapir, y que lo considere un patrimonio natural de Tucumán”, sostuvo López.

Cafaju 5.jpeg Tapir

El camino hacia este reconocimiento, indicaron desde la organización, estuvo marcado por años de esfuerzo y también por momentos difíciles relacionados con la pérdida de ejemplares. “La muerte de animales fue un impacto tremendo, pero también nos llevó a tomar una conciencia real sobre la importancia de la fauna, la flora y nuestros ambientes naturales”, recordó.

Finalmente, López destacó el carácter colectivo de la iniciativa y el acompañamiento de distintas instituciones y organizaciones. “Este no es un trabajo solo de la reserva. Participaron distintas facultades, organizaciones, empresas y ONG. Es un proyecto construido en conjunto y que ahora debe seguir creciendo con el compromiso de toda la sociedad”, concluyó.