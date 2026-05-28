Causa Vialidad: rechazaron recursos de Cristina Kirchner y avanza el decomiso de bienes

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos recursos presentados por Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, para intentar frenar el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad.
Con esta decisión, la Justicia quedó habilitada para avanzar con los trámites vinculados a la devolución al Estado Nacional de 111 bienes de la familia Kirchner y de Lázaro Báez. A partir de ahora, a la expresidenta y a sus hijos solo les queda la posibilidad de presentar una queja directa ante la Corte Suprema.
Qué resolvió Casación
La Sala IV de Casación declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
La decisión fue tomada por los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Este último votó en minoría a favor de habilitar parcialmente algunos planteos vinculados a determinados bienes de Máximo y Florencia Kirchner y de empresas relacionadas con Lázaro Báez.
El monto del decomiso
El decomiso forma parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El monto fijado es de $684.990.350.139,86.
En el caso de Máximo y Florencia Kirchner, están en juego 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión. La resolución también alcanza bienes del exdueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.
Los argumentos del fallo
En su voto, Hornos sostuvo que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Además, planteó que hubo un “ilícito comprobado” con condena firme y que los hechos vinculados a la obra pública vial en Santa Cruz generaron “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.
El juez también rechazó los planteos sobre bienes heredados o recibidos gratuitamente, al considerar que la transmisión de esos bienes no impide ejecutar el decomiso cuando existe una vinculación razonable con el provecho económico derivado del delito.
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