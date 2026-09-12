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12 de septiembre de 2026 - 10:39
Mundo.

Malvinas: Donald Trump señaló que un conflicto entre Argentina y Reino Unido sería "un desastre potencial"

El presidente de Estados Unidos se refirió a la disputa de soberanía de Malvinas y aseguró que estaría dispuesto a involucrarse si ambos países recurrieran a su mediación.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El mandatario estadounidense fue consultado sobre la situación entre Argentina y el Reino Unido y consideró que un eventual enfrentamiento armado por las islas tendría consecuencias graves. En ese contexto, sostuvo que podría intervenir si las partes solicitaran su participación y manifestó su confianza en que sería posible evitar una escalada.

Trump realizó las declaraciones en Dublín, después de mantener una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin. Durante su contacto con la prensa, hizo referencia a la historia de la disputa y señaló que Argentina y el Reino Unido mantienen posiciones enfrentadas por el territorio.

“Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”, afirmó Trump.

Islas Malvinas.&nbsp;

Islas Malvinas.

Conflicto latente por Malvinas

El mandatario estadounidense remarcó que la Argentina y el Reino Unido son dos países que actualmente están “enfadados” entre sí. A fines de agosto, Trump sugirió que podría retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Islas.

El presidente de EE.UU. recordó que, cuando era niño, los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, en referencia a las Islas, aunque puso en duda que Londres estuviera dispuesto a repetir una operación de ese tipo en la actualidad.

“(Los británicos) Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos hablamos de semanas en barcos”, enfatizó el mandatario estadounidense. Las nuevas declaraciones de Trump se producen pocos días después que Milei anunciara una batería de medidas para reforzar el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

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