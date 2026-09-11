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11 de septiembre de 2026 - 14:52
País.

Imputaron al Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en el CEAMSE

El fiscal Gerardo Pollicita abrió una investigación penal y pidió medidas para analizar el patrimonio del presidente de la AFA, Chiqui Tapia y del CEAMSE.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Imputaron a “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

Imputaron a “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito en el marco de su función pública dentro de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo que actualmente preside.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la investigación penal y solicitó al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas destinadas a reconstruir la situación patrimonial, económica y financiera del dirigente.

Qué investigan sobre el patrimonio de Chiqui Tapia

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo que el patrimonio de Tapia habría registrado un crecimiento significativo entre 2017 y 2024.

Según la presentación, el incremento real de su liquidez durante ese período habría rondado el 1.000%, tomando como referencia sus declaraciones juradas.

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Imputaron a “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

La denuncia puso bajo análisis los ingresos que Tapia declaró por su actividad en el CEAMSE y por su cargo como vicepresidente de la CONMEBOL. Su función como presidente de la AFA, en cambio, es ad honorem.

Luego de una discusión sobre qué fuero debía intervenir, la Cámara Federal resolvió que el expediente continúe en los tribunales federales de Comodoro Py.

Con esa definición, Pollicita presentó el requerimiento de instrucción y avanzó con las primeras medidas de prueba.

Pidieron levantar los secretos bancario, fiscal y bursátil

Entre las diligencias solicitadas, el fiscal pidió que se avance con el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Tapia, además de requerir información sobre sus bienes e ingresos.

También solicitó documentación a organismos como ANSES, ARCA, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Caja de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF).

A su vez, reclamó las declaraciones juradas presentadas por Tapia desde su ingreso al CEAMSE, sus legajos laborales y el detalle de los ingresos recibidos durante su paso por el organismo.

La investigación también busca determinar qué propiedades, vehículos, embarcaciones o aeronaves pueden estar registrados a su nombre. Para eso se solicitaron informes a diferentes registros nacionales y provinciales.

Además, se pidió conocer sus movimientos migratorios y determinar si posee inversiones en criptomonedas.

Una vez reunida la documentación, la Fiscalía pretende realizar un informe patrimonial, económico y financiero integral para establecer si los ingresos declarados permiten justificar la evolución de sus bienes.

El rol de Tapia en el CEAMSE

Tapia ingresó al CEAMSE en 2014, cuando fue designado vicepresidente. Permaneció en ese puesto hasta 2024, cuando pasó a ocupar la presidencia de la empresa pública encargada de la gestión de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Dentro de la investigación también se pidió información a la CONMEBOL sobre los cargos ejercidos por el dirigente, sus remuneraciones, las cuentas en las que fueron acreditados esos fondos y la documentación laboral vinculada a su actividad en la entidad.

Esta es la primera causa penal que pone específicamente bajo investigación el patrimonio de Tapia en relación con su desempeño como funcionario público.

El presidente de la AFA, además, afronta otros expedientes judiciales vinculados a la entidad que conduce. Tapia y el tesorero Pablo Toviggino están procesados en una causa por presunta evasión impositiva, mientras existen otras investigaciones relacionadas con el manejo de fondos de la asociación y supuestas irregularidades administrativas.

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