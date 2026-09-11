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11 de septiembre de 2026 - 07:00
País.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en agosto

El INDEC difundió el detalle de precios de agosto, un mes en el que los alimentos volvieron a mostrar fuertes diferencias entre productos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Entre los alimentos seleccionados por el INDEC, la cebolla encabezó las subas con un 42,7% respecto de julio. Le siguieron el zapallo anco, con 35,5%; la banana, con 30,4%; la papa, con 22%; y la batata, con 9,6%.

También aumentaron los fideos secos tipo guisero, 4,5%; el filet de merluza fresco, 4,4%; las galletitas dulces sin relleno, 4,3%; el pan francés, 3,8%; y la harina de trigo, 3,8%.

No todos los productos registraron aumentos. Entre las bajas se destacaron la lechuga, que cayó 18,8%; el tomate redondo, 17,5%; el salchichón, 3,8%; el pan de mesa, 2,6%; y el limón, 2,3%.

Qué pasó con los alimentos en el Noroeste

Los alimentos que más subieron en Agosto.

Los alimentos que más subieron en Agosto.

En la región Noroeste, donde se encuentra Jujuy, el nivel general de inflación fue del 1,8% en agosto, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, por encima del promedio nacional de ese rubro.

A nivel nacional, el INDEC indicó que los alimentos tuvieron una fuerte incidencia en la inflación mensual de las regiones, principalmente por las subas de verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.

La canasta básica también subió 2,6%

Los movimientos en los precios también impactaron sobre las canastas utilizadas para medir pobreza e indigencia. Durante agosto, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron 2,6% en el Gran Buenos Aires.

Para un adulto equivalente, la canasta alimentaria quedó en $235.103,36, mientras que la canasta total alcanzó los $519.578,43.

En el caso de una familia de cuatro integrantes, fueron necesarios $726.469,38 para cubrir la canasta alimentaria y $1.605.497,35 para superar la línea de pobreza durante agosto.

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