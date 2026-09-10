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10 de septiembre de 2026 - 07:00
Economía.

Inflación de agosto: el INDEC dará a conocer el dato este jueves

El Indec dará a conocer este jueves 10 de septiembre la inflación correspondiente a agosto de 2026. Las estimaciones privadas anticipan una nueva desaceleración del IPC.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Inflación de agosto: el INDEC dará a conocer el dato este jueves.&nbsp;

Inflación de agosto: el INDEC dará a conocer el dato este jueves. 

Este jueves 10 de septiembre, el INDEC dará a conocer la inflación de agosto de 2026, un dato seguido de cerca por el mercado. Luego del 2,1% de julio, los analistas prevén que el IPC vuelva a ubicarse por debajo del 2%, con estimaciones que van del 1,4% al 1,9%.

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Inflación de agosto: el INDEC dará a conocer el dato este jueves

El INDEC revelará este jueves el dato de inflación de agosto, que será clave para determinar si el índice retoma la tendencia descendente. Después del 2,1% de julio, las proyecciones privadas apuntan a un registro menor al 2%.

Las proyecciones más favorables anticipan una fuerte desaceleración del costo de vida. De confirmarse, la inflación de agosto bajaría hasta 0,7 puntos porcentuales frente al dato anterior y podría ubicarse incluso por debajo del 1,5% registrado en mayo de 2025, el menor nivel durante la gestión de Javier Milei.

Las proyecciones se apoyan en una desaceleración de los aumentos de los alimentos y en un menor impacto de las tarifas de los servicios públicos.

El REM del Banco Central, publicado el 4 de septiembre, arrojó una proyección de 1,7% de inflación para agosto entre los 47 participantes de la encuesta. Los analistas con mejor desempeño histórico también calcularon un aumento de precios del 1,7%.

El dato de inflación de agosto tendrá un impacto que irá más allá de la evolución de los precios. El resultado que publique el INDEC será utilizado para calcular las actualizaciones de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que se ajustan por el IPC.

Según el calendario oficial, el INDEC difundirá este jueves 10 de septiembre el informe correspondiente a la inflación de agosto. Hasta entonces, los números que circulan son únicamente proyecciones y estimaciones.

Inflación: qué proyectan las consultoras

La estimación más baja corresponde a la Fundación Libertad y Progreso, que proyectó un IPC del 1,4% en agosto. Según explicó el economista Julián Neufeld, los aumentos de la canasta básica fueron acotados y el rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas avanzó apenas 1,1%.

La firma Eco Go ubicó su pronóstico de inflación de agosto entre 1,5% y 1,6%. En declaraciones radiales, Sebastián Menescaldi señaló: “Las tres semanas que medimos tuvimos muy baja inflación, algo que nos sorprendió”. El economista confirmó además que la consultora recortó sus estimaciones anteriores.

Por su parte, Orlando Ferreres calculó una inflación del 1,5% para agosto, en tanto que C&T Asesores Económicos ubicó la suba de precios en 1,6% en el Gran Buenos Aires.

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