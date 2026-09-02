Reclamos de la UIA en el Día de la Industria: "La economía no puede medirse sólo por la inflación"

En el marco del Día de la Industria, el presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA ), Martín Rappallini, dijo que la economía debe analizarse más allá de la evolución de la inflación y considerar el nivel de actividad y agregó que "la estabilización es fundamental para la Argentina pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación ".

"Tenemos que mirar la actividad”, sostuvo Rappallini quien señaló además que existen “sectores muy golpeados” y pidió una “mirada sistémica” sobre el proceso económico.

En el marco de los reclamos, quien habló previamente fue el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, quien sostuvo que “esta gente no conoce el país y segundo no conoce lo que es una industria”, y agregó que “ no puede haber industria si no tenés escuelas técnicas, si no tenés universidades, no puede haber industria si vos no tenés CONICET, no puede haber industria si vos no tenés INTI ”.

El día de la Industria se celebró en una reunión que convocó a unos 200 industriales donde estuvieron presentes además Leonardo Nardini, intendente del municipio bonaerense donde se realizó el evento; Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de la Producción y el funcionario con quien los empresarios mantienen el vínculo más directo.

También formó parte del acto la senadora Flavia Royón; el presidente de la Sociedad Rural Nicolás Pino; el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.

La entidad llegó con un mensaje centrado en la situación manufacturera, el costo argentino y las condiciones que, según su planteo, las empresas requieren para competir en una economía más abierta.

En ese marco, Rappallini presentó el pedido de un puente entre la economía que queda atrás y una economía competitiva. El titular de la UIA planteó que ese puente debe apoyarse en siete puntos: actividad y crédito; competitividad y costo argentino; competencia desleal; energía; morosidad; infraestructura; y modernización laboral y litigiosidad.

“La industria perdió 90 mil puestos de trabajo”

Martín Rappallini en su alocución también habló del impacto laboral y dijo que “desde agosto de 2023, la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados”, y señaló que la apertura no expone a toda la economía argentina a la competencia internacional, sino principalmente al segmento que produce bienes y servicios transables, donde se concentra buena parte del entramado manufacturero.

“Tenemos que encontrar instrumentos que permitan sostener la actividad sin comprometer el orden macroeconómico. Y uno de los más importantes es reconstruir el crédito”, dijo el dirigente industrial.

Producción de la UIA

Rappallini sostuvo que la industria debe recuperar actividad, adaptarse a una competencia internacional mucho más agresiva y reducir los costos internos. "Los números muestran esa realidad; en materia de producción estamos un 10% por debajo de los niveles de 2022, con sectores que registran caídas de entre 25 y hasta 30%”.

En cuanto a la apertura de la importación, Rapallini subrayó que son los que la sufren los que necesitan las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación. "En estos últimos dos años, mientras los servicios aumentaron alrededor de un 400% y el nivel general de precios cerca de un 190%, los precios industriales crecieron tan solo un 140%”.

Industrias.

“La industria fue uno de los principales pilares de este proceso de desinflación, la industria le está poniendo el hombro en la estabilización”, agregó.

Por último el dirigente dijo que “por eso el sector industrial, la UIA, pide un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir".