La Justicia dejó firme el procesamiento del Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La Justicia confirmó este viernes el procesamiento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia , y del tesorero Pablo Toviggino en la causa que investiga la retención indebida de aportes por un monto calculado en $19.000 millones . Ambos dirigentes quedaron más cerca de ser enviados a juicio oral.

La decisión fue adoptada por la Cámara en lo Penal Económico . En el caso de Tapia, el tribunal declaró desierta la apelación de la defensa debido a que no se presentó a tiempo a una audiencia, por lo que no analizó el planteo y dejó firme la resolución dictada en primera instancia. Respecto de Toviggino, los camaristas confirmaron su procesamiento, un embargo por $350 millones y la prohibición de salida del país.

La investigación se centra en la presunta omisión de depositar dentro del plazo legal montos retenidos por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social entre 2024 y 2025 . El monto involucrado fue calculado en aproximadamente $19.000 millones.

Según la resolución judicial, quedó acreditada la responsabilidad de Toviggino en los hechos investigados . Los jueces consideraron que, por su función dentro de la entidad, tenía intervención en las decisiones vinculadas con el pago de las obligaciones.

“La falta de pago de las obligaciones no resultaría ajena al ámbito de la organización que tenía a cargo”, sostuvo la Cámara. También señaló que el tesorero “era quien daba la orden al sector correspondiente sobre qué obligaciones debían pagarse”.

Tapia mantiene el embargo y la prohibición de salida

En el caso de Tapia, quedaron firmes el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país que habían sido impuestos por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. El presidente de la AFA se encuentra actualmente en Estados Unidos por el Mundial, con autorización judicial.

La Asociación del Fútbol Argentino también quedó procesada y embargada como persona jurídica. La apelación presentada por la entidad fue declarada desierta, debido a que comparte la misma representación legal que Tapia.

La situación económica de la AFA

La Cámara sostuvo que la AFA contaba con los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones tributarias investigadas. Según la resolución, la entidad “durante todo el período en el que habrían tenido lugar los hechos investigados, contó con esos fondos en sus cuentas”, lo que demostraría que tenía capacidad financiera para depositar las sumas retenidas y percibidas. Sin embargo, los jueces remarcaron que los pagos no se efectuaron una vez vencidos los plazos establecidos.

Revocaron otros tres procesamientos

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revocaron el procesamiento de otros tres acusados y ordenaron profundizar la investigación sobre la posible participación que tuvieron en la maniobra.

Se trata de Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. La Justicia deberá avanzar ahora con nuevas medidas para determinar el rol de cada uno de ellos en los hechos investigados.