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28 de abril de 2026 - 14:17
Policiales.

El BCRA sancionó a una financiera vinculada a Chiqui Tapia: multas millonarias y suspensión para operar

El BCRA inhabilitó a ARS Cambios, de Ariel Vallejo, por operar unos US$ 25 millones en 2023 para el mercado paralelo en pleno cepo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El BCRA multó a la casa de cambios de Sur Finanzas.&nbsp;

El BCRA multó a la casa de cambios de Sur Finanzas. 

El Banco Central (BCRA) resolvió penalizar a la casa de cambio vinculada a Ariel Vallejo y le revocó la habilitación para operar en el mercado por irregularidades con el dólar oficial detectadas en 2023, en pleno cepo cambiario. Además, aplicó multas por $5.400 millones al propio Vallejo y otros $7.200 millones a su madre, también accionista de la firma.

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La decisión fue tomada por el directorio de la autoridad monetaria el jueves pasado, cuando dispuso la inhabilitación de ARS Cambios, entidad que funcionaba en relación con Sur Finanzas.

Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, y Chiqui Tapia, presidente de la AFA anuncian en 2024 un torneo sponsoreado por la financiera.

La firma bajo la lupa judicial y sus presuntos vínculos

Se trata de la financiera bajo investigación judicial por presunto lavado de dinero y que es señalada por supuestos vínculos con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia.

El Banco Central, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras, analizó a ARS Cambios por operaciones irregulares con dólar oficial por unos 25 millones de dólares entre enero y diciembre de 2023, en pleno contexto de restricciones cambiarias y control de reservas. De acuerdo con la hipótesis del organismo, esos fondos habrían sido destinados al circuito ilegal para aprovechar la diferencia entre cotizaciones.

De acuerdo con la investigación administrativa, a lo largo de ese período la empresa centró su operatoria en la compra y venta de divisas con otros actores del mercado cambiario por cifras que superaron los 25 millones de dólares, mientras que las transacciones con clientes finales fueron mínimas en comparación.

El BCRA investigó maniobras con el tipo de cambio oficial en tiempos de cepo realizadas por distintas casas de cambio.

Operaciones cruzadas sin respaldo económico claro

Este comportamiento llevó al organismo a concluir que la entidad no funcionó como canal de demanda real, sino como parte de un esquema más amplio de intercambio entre distintas firmas.

En ese contexto, la investigación señala que la operatoria respondía a un esquema de “circulación” de pesos y divisas sin una justificación económica clara. Para el BCRA, la entidad habría funcionado como un canal para mover fondos dentro de un circuito en el que los dólares podían salir del ámbito regulado.

Según detalló el organismo, el 99,1% de las transacciones con dólar oficial realizadas por ARS Cambios tuvo como contraparte a otras casas de cambioCambio Posadas, Fenus, Lagriet, Dibehim Gestiones San Miguel, Areco Cambios, Dos Arroyos y Cambio Bacarat— cuyas operaciones, indicó el Central, no se ajustaban a la normativa vigente.

El directorio del BCRA inhabilitó a ARS Cambios, que pertenece Ariel Vallejo y que estaba vinculada a Sur Finanzas.

En esa línea, el informe sostiene que la operatoria habría tenido como objetivo comprar divisas al tipo de cambio oficial para luego volcarlas al circuito paralelo. De acuerdo con el sumario del BCRA, la brecha cambiaria promedio en ese período era del 102%, por lo que la ganancia estimada de la maniobra ascendería a unos 25,8 millones de dólares.

Sanciones, inhabilitaciones y alcance de las medidas del BCRA

Además, quienes fueron sancionados con inhabilitación no podrán ocupar roles como socios, accionistas, directivos o administradores en entidades financieras ni en compañías de crédito, incluyendo bancos, billeteras virtuales o fintech. En el caso de Ariel Vallejo, la restricción será por cinco años, mientras que para Graciela Vallejo se extendió a seis.

ARS Cambios era, formalmente, la denominación de la firma habilitada por el BCRA para operar como casa de cambio, mientras que Sur Finanzas era el nombre comercial con el que se posicionaba en el mercado. Contaba con sucursales declaradas ante el organismo en el microcentro porteño, así como en Monte Grande, Ezeiza y Canning.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas.

En los últimos meses, el Banco Central llevó adelante una investigación de mayor alcance sobre posibles irregularidades con el dólar oficial en distintas casas de cambio durante el cepo de 2023. Según estimaciones del Gobierno nacional, el volumen de estas maniobras ilegales podría haber llegado a los 1.500 millones de dólares.

El expediente más reciente difundido por la Superintendencia, previo al caso de la entidad vinculada a Sur Finanzas, correspondió a Stema Cambios, por operaciones cercanas a los 180 millones de dólares. Con anterioridad también habían sido señaladas Mega Latina, Gallo Cambios y Concordia.

“La escalerita”: el circuito que movió millones y perdió trazabilidad

Desde un sector relevante del ámbito oficial calificaron este esquema como “la escalerita”, un circuito que, según sostienen, operó con gran fluidez durante esos dos años.

Banco Central
Banco Central de la República Argentina.

Banco Central de la República Argentina.

Ese circuito, conocido como “escalera”, comenzaba con un banco comercial que adquiría divisas al tipo de cambio oficial, luego las transfería a casas de cambio, que a su vez las revendían a otras entidades. Este traspaso podía repetirse varias veces y, en algún punto del recorrido, se realizaban retiros en efectivo que dificultaban seguir el rastro de los dólares.

Según cálculos de investigadores del Gobierno, el esquema habría movilizado entre 1.400 y 1.500 millones de dólares, con una pérdida de trazabilidad estimada en el 84% del total. Hacia fines de 2023, indicaron desde el Poder Ejecutivo, la operatoria se habría detenido.

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