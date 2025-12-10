miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 11:45
Justicia.

Causa Sur Finanzas: ordenan nuevos allanamientos a empresas y cajas de seguridad ligadas a la financiera

El juez Luis Armella ordenó nueve allanamientos en propiedades vinculadas a la financiera relacionada con Claudio “Chiqui” Tapia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Justicia ordenó nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad vinculadas a Sur Finanzas.

La Justicia ordenó nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad vinculadas a Sur Finanzas.

La Justicia dispuso nuevos allanamientos judiciales en las sedes de Sur Finanzas, la firma asociada al titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. El juez Luis Armella autorizó este miércoles la realización de nueve registros adicionales en propiedades vinculadas a Sur Finanzas, luego de la serie de inspecciones efectuadas el martes en 17 instituciones deportivas.

Lee además
Chiqui Tapia.
Opinión.

Tapia en un laberinto
El Gobierno advirtió sobre las irregularidades que acumula la AFA.
Política.

El Gobierno alerta sobre las irregularidades de AFA pero niega una posible intervención

Las oficinas de esta financiera no son las únicas bajo la lupa. En simultáneo, se llevan a cabo operativos en otras compañías que estarían conectadas con el grupo encabezado por el empresario Ariel Vallejo. Además, el juez instruyó avanzar con revisiones sobre las cajas de seguridad que la firma mantiene en distintas entidades bancarias.

Chiqui Tapia bajo la lupa.

Avanza la pesquisa sobre clubes y documentación incautada

Las disposiciones emitidas por el juez federal de Lomas de Zamora representan un nuevo avance dentro de la pesquisa por posible lavado de activos que dirige la fiscal Cecilia Incardona. Este martes por la tarde, la fiscal presentó un pedido formal para que se examine la situación de los 17 clubes que fueron objeto de registros. Entre ellos figuran Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield y Barracas Central.

Con su solicitud, Incardona pretende profundizar el estudio del material incautado durante los operativos y establecer si esas instituciones deportivas participaron en maniobras asociadas a Sur Finanzas. Días antes, la fiscal ya había requerido el acceso a la información fiscal y bancaria de todos los involucrados, y ahora insiste en avanzar caso por caso para definir qué papel habría desempeñado cada entidad dentro del entramado investigado.

La investigación busca determinar si Sur Finanzas funcionó como un mecanismo para disfrazar fondos no declarados, utilizando para ello acuerdos con clubes atravesados por dificultades económicas.

Claudio Tapia, presidente de AFA.

Un esquema financiero bajo sospecha por préstamos inflados

De acuerdo con lo registrado en la causa, el esquema cuestionado habría consistido en otorgar créditos por valores artificialmente elevados: entidades que requerían sumas menores firmaban por montos muy superiores, lo que facilitaba transformar dinero irregular en recursos formalmente justificados.

La diferencia retornaba a la financiera, que luego la habría repartido entre distintos actores políticos o autoridades locales. Los investigadores sospechan que estos flujos también podrían haberse movido a través de contratos de televisación o ingresos vinculados al marketing.

Los 17 clubes por los que la fiscalía solicita profundizar la pesquisa incluyen a Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

En los procedimientos, la Policía Federal incautó papelería administrativa, contratos, computadoras y distintos soportes electrónicos para su posterior revisión técnica.

La mirada judicial no se circunscribe únicamente al ámbito deportivo. La causa también se dirige hacia un conjunto de monotributistas sin respaldo patrimonial que habrían manejado sumas millonarias mediante billeteras virtuales y cuentas asociadas a Sur Finanzas.

Monotributistas irregulares y flujos millonarios en la mira judicial

Según informes de la DGI, estos contribuyentes fueron catalogados como “falsos” o irregulares, debido a que sus declaraciones fiscales no se condicen con los movimientos económicos detectados.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y ligado al presidente de la AFA, Claudio Tapia
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y ligado al presidente de la AFA, Claudio Tapia

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y ligado al presidente de la AFA, Claudio Tapia

Los movimientos bajo análisis abarcan miles de millones de pesos que circularon mediante transferencias digitales, además de montos elevados manejados en efectivo y una serie de operaciones vinculadas de manera directa con la firma financiera que está bajo investigación.

De manera simultánea, el Poder Judicial ordenó embargos precautorios y otras acciones destinadas a resguardar el patrimonio de Ariel Vallejo y de personas cercanas a él. También se enviaron oficios a registros públicos, al Banco Central, a la UIF, a la Comisión Nacional de Valores y al Mercado de Valores, con el fin de identificar bienes, localizar fondos y bloquear cualquier intento de vaciamiento o dispersión de activos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tapia en un laberinto

El Gobierno alerta sobre las irregularidades de AFA pero niega una posible intervención

Causa Sur Finanzas: allanaron la sede de AFA, el predio de Ezeiza y clubes

Reportaron dos muertos en distintos accidentes en rutas jujeñas

Secuestran 15 animales y demoran a dos hombres por documentación falsa en Jujuy

Lo que se lee ahora
reportaron dos muertos en distintos accidentes en rutas jujenas video
Alarmante.

Reportaron dos muertos en distintos accidentes en rutas jujeñas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son
Mercado.

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

Martín Meyer. video
Capital.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel