11 de diciembre de 2025 - 17:44
Justicia.

Causa Sur Finanzas: allanaron un galpón de la empresa donde habrían pruebas

Un vecino alertó sobre camionetas descargando cajas en la localidad bonaerense de Turdera. En el allanamiento encontraron cajas, una CPU y cajeros automáticos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Allanamientos en la empresa Sur Finanzas.

Allanamientos en la empresa Sur Finanzas.

La investigación contra Sur Finanzas, acusada de lavado de activos, sumó un giro clave. La Justicia allanó un galpón en Turdera, partido de Lomas de Zamora, tras un llamado anónimo a la fiscalía. Fuentes judiciales confirmaron el hallazgo de numerosas cajas con documentación de la empresa, un CPU, cajeros automáticos y cajas fuertes de distintos tamaños.

Lee además
El Gobierno denunció por lavado de dinero y evasión al financista Ariel Vallejo, ligado al Chiqui Tapia.
Justicia.

Ordenan allanamientos contra la financiera Sur Finanzas, ligada a Chiqui Tapia
La Justicia allana la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y clubes.
Justicia.

Causa Sur Finanzas: allanaron la sede de AFA, el predio de Ezeiza y clubes

El operativo se desencadenó por la denuncia de un comerciante de 72 años de la zona. Según comentó el testigo, hace unos 20 o 25 días vio cuatro camionetas Toyota SW4 ploteadas con el logo de Sur Finanzas estacionadas frente al galpón en avenida Hipólito Yrigoyen 11818, al lado de un lavadero de autos y cerca del Outlet de Turdera. "Trajeron un montón de cajas y hicieron varios viajes en una tarde", relató el hombre a la fiscal Cecilia Incardona, destacando que entraban por una puerta lateral sin levantar la persiana principal, lo que sugería un intento de ocultar evidencias.

camionetas Sur Finanzas

La tesorera: la más complicada

Según fuentes judiciales cuando la Policía Federal llegó al lugar, se encontraron con la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, colocando cajas adentro de una camioneta, donde había documentación y cinco celulares escondidos debajo de uno de los asientos.

“A la tesorera la agarramos in fraganti a bordo de una camioneta Toyota SW4 luego de realizar tareas de inteligencia", apuntó una fuente de la investigación a La Nación.

La mujer fue demorada por la Policía a unos 100 metros del galpón mientras el juez decide si ordenar su detención por ocultar información.

causa sur finanzas - allanamientos (1)

Orden judicial tras inteligencia policial

La fiscal Incardona informó al juez federal subrogante Luis Armella, quien dispuso tareas de inteligencia en el lugar antes de autorizar el allanamiento. "Era evidente que cambiaban cosas de lugar", enfatizó el denunciante, cuya identidad se reserva. Este procedimiento refuerza las sospechas de que la financiera intentaba esconder pruebas en el marco de la causa federal.

Embed - LN+ EN VIVO | Últimas noticias de la Argentina y el mundo

Nuevos allanamientos ordenados hace un día

Hace pocas horas, la Justicia ya había dispuesto allanamientos a empresas vinculadas y cajas de seguridad relacionadas con Sur Finanzas Estas amplían la pesquisa iniciada por presunto lavado de activos, con prohibiciones de salida del país para presuntos medidas testaferros y vínculos a propiedades de alto perfil.

Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido- Imagen ilustrativa 
Policial.

Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido

Por  Maria Eugenia Burgos

