Apartan al juez de una causa que investiga a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal Sebastián Argibay de una causa que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La decisión surgió tras una recusación impulsada por el fiscal Pedro Simón, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado.

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El expediente se tramita en Santiago del Estero, aunque el futuro de la investigación abre ahora un escenario incierto. Con el otro juez federal de esa jurisdicción de licencia por razones de salud, la causa podría trasladarse a otra provincia bajo la órbita de la misma Cámara.

La medida impacta de lleno en un proceso judicial que ya tenía pedidos de detención y un amplio número de imputados vinculados a supuestas maniobras financieras.

El apartamiento del juez Argibay se apoyó en un antecedente que generó sospechas dentro del expediente. Según consta en la causa, el magistrado habría mantenido un vínculo previo con Pablo Toviggino a partir de una operación inmobiliaria.

Ese antecedente refiere a la venta de una finca valuada en aproximadamente 200 millones de pesos, que se escrituró por un monto cercano a los 20 millones. Para la fiscalía, este dato resultó clave al momento de poner en duda la objetividad del juez.

La Cámara Federal de Tucumán analizó estos elementos y resolvió hacer lugar a la recusación, lo que derivó en el desplazamiento del magistrado del expediente.

Un expediente con posible cambio de jurisdicción

Con la salida de Argibay, el proceso judicial quedó sin juez titular en Santiago del Estero. El magistrado Guillermo Molinari, quien podría intervenir, se encuentra de licencia, lo que complica la continuidad inmediata del caso.

En este contexto, la definición sobre quién asumirá la investigación deberá resolverse mediante un sorteo. La causa podría recaer en otro juzgado dentro de la jurisdicción de la Cámara, que también abarca Tucumán y Catamarca.

Este escenario abre la posibilidad de que el expediente cambie de provincia, lo que implicaría una nueva etapa procesal en la investigación.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

La investigación y los movimientos de dinero

El expediente pone el foco en presuntas maniobras vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA y en una supuesta estructura de empresas relacionadas con el entorno de Toviggino.

Según el dictamen fiscal, el análisis incluye movimientos millonarios, transferencias y estructuras societarias que despertaron alertas en organismos de control. La investigación también apunta a una red de operaciones financieras que habría dificultado la trazabilidad del dinero.

Uno de los puntos centrales se vincula con una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, que habría recibido importantes transferencias de fondos públicos y privados.

Transferencias bajo análisis

De acuerdo con la fiscalía, el gobierno de Santiago del Estero transfirió más de 1.243 millones de pesos a esa firma en un período de dos años. Parte de esos fondos se relacionan con un contrato para brindar servicios de vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo.

Sin embargo, el flujo de dinero comenzó antes de la adjudicación formal y superó ampliamente el monto previsto en el contrato. A esto se suman transferencias provenientes de la Municipalidad de Frías y de la propia AFA.

El informe fiscal sostiene que los fondos ingresaban a una cuenta bancaria y se transferían en menos de 48 horas, lo que, según la hipótesis de la investigación, dificultaba el seguimiento del destino final del dinero.

Pedidos de detención y múltiples imputados

En el marco de la causa, el fiscal Pedro Simón solicitó la detención de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otras personas señaladas como presuntos testaferros o intermediarios en las operaciones.

La acusación ubica al tesorero de la AFA como supuesto jefe de una asociación ilícita, mientras que el resto de los implicados habría participado en distintas maniobras dentro de la estructura investigada.