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11 de septiembre de 2026 - 16:25
Policiales.

Frenaron un remís en Fraile Pintado y descubrieron cocaína adosada al cuerpo de un pasajero

Fue sobre la Ruta 34, en Fraile Pintado. El pasajero llevaba dos ladrillos de cocaína ocultos debajo de la ropa.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Frenaron un remís en Fraile Pintado y descubrieron cocaínaadosada al cuerpo de un pasajero

Frenaron un remís en Fraile Pintado y descubrieron cocaína adosada al cuerpo de un pasajero

Un hombre fue detenido en Fraile Pintado luego de que durante un control sobre la Ruta 34 detectaran que llevaba más de dos kilos de cocaína adosados a su cuerpo. El pasajero viajaba a bordo de un remís y quedó a disposición de la Justicia Federal.

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El procedimiento se desarrolló a la altura del kilómetro 1.227 de la ruta nacional. Allí, personal del Grupo Seguridad Vial “San Pedro”, con apoyo de la Sección “Chalicán”, detuvo la marcha de un Renault Logan que funcionaba como remís.

Durante el control, los efectivos realizaron la identificación y registro de las personas que viajaban en el vehículo. Cuando solicitaron al pasajero que descendiera del rodado, observaron irregularidades en la zona del abdomen y la espalda, por lo que avanzaron con una requisa en presencia de testigos.

Frenaron un remís en Fraile Pintado y descubrieron cocaína adosada al cuerpo de un pasajero

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El procedimiento permitió establecer que el hombre, mayor de edad, llevaba dos paquetes con forma de ladrillo sujetos a su cuerpo y ocultos debajo de sus prendas de vestir.

Secuestraron más de dos kilos de cocaína

Tras el hallazgo, se realizaron las pruebas de campo Narcotest sobre la sustancia encontrada. El resultado fue positivo para cocaína. El pesaje determinó que los dos paquetes contenían un total de 2 kilos 082 gramos de cocaína.

Ante la situación, tomó intervención la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que dispuso el secuestro de la droga y la detención del pasajero. El hombre quedó a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

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Cocaína y marihuana en la Ruta 34

Dos procedimientos realizados por Gendarmería Nacional en Jujuy en la Ruta 34 terminaron con el secuestro de 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana, bajo dos modalidades distintas de traslado: un compartimiento oculto dentro de un automóvil y encomiendas transportadas por un servicio de paquetería.

El primer procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 1.169 de la Ruta Nacional 34, donde integrantes de la Sección “Núcleo” detuvieron la marcha de un Citroën C3 Aircross ocupado por un hombre y una mujer. Los gendarmes detectaron anomalías en la zona del panel del vehículo.

La inspección permitió descubrir un compartimiento oculto en el torpedo, donde había 66 paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla. La prueba de campo Narcotest dio resultado positivo para cocaína. El pesaje total arrojó 66 kilos con 13 gramos.

En el segundo procedimiento abrieron cinco encomiendas que previamente habían sido incautadas en un transporte de servicio de paquetería. Encontraron 111 envoltorios que contenían marihuana. El pesaje total dio 117 kilos con 402 gramos de Cannabis sativa. Por disposición de la Fiscalía Federal de Jujuy, el estupefaciente fue incautado y quedó a disposición de la Justicia.

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