Violento choque entre un auto y un camión en Ruta 34

Un violento siniestro vial se produjo durante la madrugada de este jueves en la Ruta 34, a la altura del cruce de Pampa Vieja, donde un automóvil Volkswagen Gol Power impactó prácticamente de frente contra un camión de gran porte.

El episodio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, en inmediaciones del empalme de la Ruta Nacional 34 con la Ruta Provincial 61, en jurisdicción de Pampa Blanca. Pese a la magnitud del impacto, no se registraron personas con heridas de gravedad y el hecho dejó principalmente importantes daños materiales en los vehículos involucrados.

El conductor del auto sufrió golpes leves De acuerdo con la información preliminar, el conductor del Volkswagen Gol Power sufrió algunos golpes como consecuencia de la colisión, aunque las lesiones no serían de consideración. Por causas que todavía deberán establecerse, el automóvil terminó impactando prácticamente de frente contra el transporte de carga cuando ambos se encontraban sobre el sector de la Ruta 34. Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre la mecánica del siniestro ni sobre el sentido en el que circulaban los vehículos.

El conductor estaba alcoholizado y fue demorado Tras la intervención de las autoridades, se estableció que el conductor del automóvil se encontraba bajo los efectos del alcohol. A raíz de esta situación, el hombre fue demorado y trasladado a la Seccional 45° de Pampa Blanca, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Por el momento no se informó oficialmente el resultado exacto del test de alcoholemia. El cruce entre las rutas 34 y 61 se encuentra en cercanías de Pampa Blanca y es jurisdicción de la mencionada dependencia policial, que ya ha intervenido en otros siniestros registrados en ese sector.

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