Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación y terminó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, disputado en Madrid. El piloto argentino de Alpine había largado desde la novena posición y logró avanzar lugares durante la carrera para sumar nuevamente puntos, luego de haber conseguido unidades la semana pasada en el Gran Premio de Monza.

Franco Colapinto y una gran carrera El piloto argentino tuvo un buen comienzo y ganó tres posiciones en los primeros metros, aunque en la décima vuelta fue superado por Liam Lawson. Más adelante, el argentino aprovechó un Virtual Safety Car provocado por el incidente de Lance Stroll para ingresar a boxes en la vuelta 14 y colocar neumáticos duros, con la estrategia de intentar completar el resto de la competencia sin otra detención.

La estrategia le permitió recuperar posiciones a medida que sus rivales fueron realizando sus respectivas paradas. Colapinto llegó a ubicarse sexto, aunque finalmente terminó séptimo, consolidando otra buena actuación en la temporada y sumando puntos importantes para Alpine.

Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1 Los ganadores de la Fórmula 1 La carrera quedó en manos de Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien consiguió una nueva victoria y amplió su ventaja en el campeonato. El podio lo completaron Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren.

Por su parte, el compañero de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, terminó duodécimo luego de ingresar a boxes sobre el final. La competencia también tuvo el abandono de Lewis Hamilton, quien sufrió problemas con los frenos y se retiró en la novena vuelta.

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