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4 de septiembre de 2026 - 12:18
Deportes.

Fórmula 1: Franco Colapinto arrancó con buen ritmo en Monza y terminó entre los 10 mejores

El piloto argentino fue noveno en la primera práctica del Gran Premio de Italia con un Alpine que estrenó mejoras. Charles Leclerc marcó el mejor tiempo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Franco Colapinto terminó noveno en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia.

Franco Colapinto terminó noveno en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia.

A pocos días de haber sido anunciado oficialmente como piloto de Alpine para la temporada 2027 en la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo este viernes su primer contacto en pista con el paquete de actualizaciones incorporado a su A526. El argentino probó las novedades durante la primera sesión de entrenamientos libres.

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Esta última fue disputada por la mañana en el circuito de Monza, escenario en el que el próximo domingo se correrá el Gran Premio de Italia.

Franco Colapinto mostró una evolución considerable en comparación con lo ocurrido en el último Gran Premio de Países Bajos. En aquella competencia, las nuevas actualizaciones del auto habían sido utilizadas únicamente por su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien gracias a esas mejoras consiguió terminar en el décimo lugar.

Colapinto marcó un tiempo de 1:24.028 en su vuelta más rápida y terminó en la novena posición, a poco más de un segundo del registro conseguido por Charles Leclerc, quien se quedó con el mejor tiempo de la sesión al completar la vuelta en 1:23.008.

En Alpine, en tanto, hubo un cambio en la alineación habitual: Paul Aron reemplazó a Pierre Gasly durante esta tanda de entrenamientos. El piloto estonio concluyó la sesión en el décimo lugar.

El cronograma del Gran Premio de Italia

Viernes 4 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 7.30.
  • Práctica Libre 2: 11.00.

Sábado 5 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 7.30.
  • Clasificación: 11.00.

Domingo 6 de septiembre

  • Carrera: 10.00, a 53 vueltas.

A partir de este viernes, Franco Colapinto retomará la actividad en Monza, donde afrontará un nuevo fin de semana de competencia con la posibilidad de seguir demostrando sus avances en Alpine. El objetivo será conseguir un buen desempeño en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.

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