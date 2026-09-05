Alpine sorprendió en Monza: pole para Pierre Gasly y 7° para Franco Colapinto

Alpine protagonizó una de las grandes sorpresas de la clasificación del Gran Premio de Italia. Pierre Gasly se quedó con la pole position en Monza, mientras que Franco Colapinto consiguió el mejor resultado clasificatorio de su carrera en la Fórmula 1 y largará desde el séptimo puesto.

Pierre Gasly fue la gran figura de la jornada en el histórico circuito de Monza. El piloto francés completó una vuelta de 1:21.786 en la Q3 y consiguió la primera posición de partida, aprovechando el buen rendimiento de las actualizaciones que Alpine ya había incorporado en la fecha anterior, disputada en Zandvoort.

Gasly superó por apenas 60 milésimas a George Russell, de Mercedes, quien finalizó segundo con un tiempo de 1:21.846. Oscar Piastri, de McLaren, completó el top 3 después de marcar 1:21.966.

Para el francés, el resultado tuvo además un significado especial: fue en Monza donde consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 y ahora alcanzó allí su primera pole position.

“Fue increíble. Muchas gracias a todos. Fue una clasificación increíble desde la primera vuelta en Q1”, expresó Gasly después de bajarse de su Alpine A526.

Colapinto consiguió su mejor clasificación

La jornada también quedará marcada para Franco Colapinto. El piloto argentino registró 1:22.220 en la Q3 y terminó inicialmente en el octavo lugar, a 434 milésimas de su compañero de equipo.

Sin embargo, una penalización que arrastra Andrea Kimi Antonelli hizo que el italiano pierda posiciones en la grilla y permitió que Colapinto avance hasta el séptimo puesto de largada.

De esta manera, el argentino consiguió la mejor clasificación de su trayectoria en la Fórmula 1 y partirá desde la cuarta fila en el Gran Premio de Italia.

Un récord para el argentino en la Q2

Colapinto también dejó una marca destacada durante la clasificación. En la segunda tanda, el piloto de Alpine registró 26.779 segundos en el primer sector del circuito y estableció el récord absoluto de la clasificación en ese tramo.

El argentino reconoció que el rendimiento de Alpine superó las expectativas del propio equipo y destacó el trabajo realizado durante la jornada.

“Fue un buen día para el equipo. Hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos. Gran laburo de Pierre y del equipo para hacerlo”, señaló Colapinto tras la clasificación.

Cómo será la largada del Gran Premio de Italia

La carrera principal del Gran Premio de Italia se disputará este domingo 6 de septiembre desde las 10 de la mañana, hora argentina, y tendrá un total de 53 vueltas.

Gasly partirá desde la primera posición acompañado por Russell en la primera fila. Detrás estarán Piastri y Charles Leclerc, mientras que Colapinto comenzará desde el séptimo lugar, en la cuarta fila, con Lando Norris a su lado.

El resultado abre una oportunidad importante para Alpine, que tendrá a sus dos pilotos entre los primeros puestos de la grilla en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.