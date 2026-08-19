miércoles 19 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2026 - 18:42
Fútbol.

Copa País 2026: la Liga Jujeña dio vuelta la serie ante Tartagal y avanzó de fase

El seleccionado jujeño ganó 2 a 0 en el estadio Emilio Fabrizzi y revirtió la derrota sufrida en la ida. Con un global de 2-1, aseguró su clasificación a la siguiente fase.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Victoria de la Liga Jujeña.

Victoria de la Liga Jujeña.

Formación de la Liga Jujeña en la ida.

Formación de la Liga Jujeña en la ida.

El seleccionado de la Liga Jujeña de Fútbol consiguió este miércoles una importante clasificación en la Copa País 2026. Tras haber perdido 1 a 0 en el encuentro de ida frente a la Liga General San Martín de Tartagal, el equipo dirigido por Ismael Rodríguez se impuso 2 a 0 en la revancha, cerró la serie 2-1 en el resultado global y avanzó a la siguiente instancia.

Lee además
CarolinaVelázquez, árbitra jujeña  video
Deportes.

Carolina Velázquez, la árbitra jujeña que hace historia en el Regional Amateur
Santiago Ferrari (Archivo) video
Deportes.

Santiago Ferrari competirá en los Juegos Odesur de gimnasia en trampolín

El partido se disputó en el estadio Emilio Fabrizzi, donde el conjunto local logró revertir una serie que había comenzado cuesta arriba luego del resultado adverso conseguido en territorio salteño.

Carles abrió el camino y Rivero selló la clasificación

La Liga Jujeña salió a buscar el resultado que necesitaba y consiguió ponerse en ventaja durante el primer tiempo. Fabricio Carles, de penal, marcó el 1 a 0 que igualaba el resultado global y volvía a poner la clasificación en juego.

En el complemento llegó el tanto decisivo. Axel Rivero culminó una gran jugada de Zapana con un potente remate al ángulo para establecer el 2 a 0 y darle al seleccionado jujeño la ventaja definitiva en la eliminatoria.

Con ese resultado, los dirigidos por Ismael Rodríguez lograron sostener la diferencia hasta el final y celebraron el pase a la próxima fase de la competencia nacional.

Cómo se disputa la Copa País 2026

La Copa País cuenta con dos grandes instancias: una Etapa Clasificatoria, que puede desarrollarse mediante zonas por puntos o series de eliminación directa, y posteriormente una Etapa Final.

En las eliminatorias como la que disputaron la Liga Jujeña y la Liga General San Martín, el resultado acumulado de los encuentros determina qué seleccionado continúa en competencia.

Para las zonas integradas por tres selecciones, en caso de igualdad de puntos al finalizar la primera rueda, el reglamento establece distintos criterios para ordenar las posiciones. Primero se consideran los puntos obtenidos en los partidos entre los equipos igualados y, si la paridad continúa, se toman sucesivamente la diferencia de goles, la cantidad de goles a favor y los goles convertidos como visitante.

Si el empate involucra a tres o más seleccionados y alguno de esos criterios permite definir solamente algunas posiciones, el procedimiento vuelve a aplicarse desde el comienzo entre los equipos que continúen igualados.

La Liga Jujeña sigue en carrera

Después de comenzar la serie con una derrota por la mínima diferencia en Tartagal, el combinado jujeño respondió como local y consiguió el resultado que necesitaba.

El 2 a 0 en el Emilio Fabrizzi le permitió cerrar la llave con un global de 2-1 y continuar su camino en la Copa País 2026, certamen que reúne a seleccionados representativos de ligas de distintas regiones del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carolina Velázquez, la árbitra jujeña que hace historia en el Regional Amateur

Santiago Ferrari competirá en los Juegos Odesur de gimnasia en trampolín

Las Leonas superaron a Escocia y se metieron en la próxima fase del Mundial

River visitá a Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana: hora y posibles formaciones

Chiqui Tapia rompió el silencio tras la final del Mundial y apuntó a las teorías conspirativas

Lo que se lee ahora
Fan Fest de Los Pumas en Jujuy: horarios, actividades y todo lo que tenés que saber
Jujuy

Fan Fest de Los Pumas en Jujuy: horarios, actividades y todo lo que tenés que saber

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Falleció Pucho Ponce, el bajista de Los Tekis.
Jujuy.

Falleció "Pucho" Ponce, integrante de Los Tekis

Sin clases en los colegios católicos.
Jujuy.

Algunos colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes: cuáles son

Operativo del Same en la Cuesta de Lipán ( imagen con IA) video
Jujuy.

Tras dos accidentes fatales en la Cuesta de Lipán, advierten por el tramo entre los kilómetros 12 y 30

Jujuy: dramático parte tras el desbarranco en la Cuesta de Lipán
Tragedia.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una de las personas heridas tiene muerte cerebral

El Paso de Jama sigue cerrado por nieve 
Jujuy.

Restringen el paso de camiones desde Purmamarca por el cierre del Paso de Jama

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel