Copa País 2026: la Liga Jujeña dio vuelta la serie ante Tartagal y avanzó de fase

El seleccionado de la Liga Jujeña de Fútbol consiguió este miércoles una importante clasificación en la Copa País 2026 . Tras haber perdido 1 a 0 en el encuentro de ida frente a la Liga General San Martín de Tartagal, el equipo dirigido por Ismael Rodríguez se impuso 2 a 0 en la revancha , cerró la serie 2-1 en el resultado global y avanzó a la siguiente instancia.

El partido se disputó en el estadio Emilio Fabrizzi, donde el conjunto local logró revertir una serie que había comenzado cuesta arriba luego del resultado adverso conseguido en territorio salteño.

La Liga Jujeña salió a buscar el resultado que necesitaba y consiguió ponerse en ventaja durante el primer tiempo. Fabricio Carles , de penal, marcó el 1 a 0 que igualaba el resultado global y volvía a poner la clasificación en juego.

En el complemento llegó el tanto decisivo. Axel Rivero culminó una gran jugada de Zapana con un potente remate al ángulo para establecer el 2 a 0 y darle al seleccionado jujeño la ventaja definitiva en la eliminatoria.

Con ese resultado, los dirigidos por Ismael Rodríguez lograron sostener la diferencia hasta el final y celebraron el pase a la próxima fase de la competencia nacional.

Cómo se disputa la Copa País 2026

La Copa País cuenta con dos grandes instancias: una Etapa Clasificatoria, que puede desarrollarse mediante zonas por puntos o series de eliminación directa, y posteriormente una Etapa Final.

En las eliminatorias como la que disputaron la Liga Jujeña y la Liga General San Martín, el resultado acumulado de los encuentros determina qué seleccionado continúa en competencia.

Para las zonas integradas por tres selecciones, en caso de igualdad de puntos al finalizar la primera rueda, el reglamento establece distintos criterios para ordenar las posiciones. Primero se consideran los puntos obtenidos en los partidos entre los equipos igualados y, si la paridad continúa, se toman sucesivamente la diferencia de goles, la cantidad de goles a favor y los goles convertidos como visitante.

Si el empate involucra a tres o más seleccionados y alguno de esos criterios permite definir solamente algunas posiciones, el procedimiento vuelve a aplicarse desde el comienzo entre los equipos que continúen igualados.

La Liga Jujeña sigue en carrera

Después de comenzar la serie con una derrota por la mínima diferencia en Tartagal, el combinado jujeño respondió como local y consiguió el resultado que necesitaba.

El 2 a 0 en el Emilio Fabrizzi le permitió cerrar la llave con un global de 2-1 y continuar su camino en la Copa País 2026, certamen que reúne a seleccionados representativos de ligas de distintas regiones del país.