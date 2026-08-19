Tragedia en la Cuesta de Lipán: una de las personas heridas tiene muerte cerebral

La tragedia ocurrida en la Cuesta de Lipán sumó un nuevo y dramático capítulo. Fuentes del Hospital Pablo Soria confirmaron a TodoJujuy que la mujer de 33 años que permanecía internada en grave estado tras el desbarranco de una Toyota SW4 presenta muerte cerebral . Es hija de Silvia Rosana Amaro, la turista de 58 años que murió en el lugar del accidente.

Policiales. Tragedia en la Cuesta de Lipán: cómo están los heridos internados

Jujuy. Cuesta de Lipán: la pareja de la mujer que falleció está con pronóstico reservado

El siniestro ocurrió el domingo 16 de agosto por la tarde, a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52 , cuando la camioneta en la que viajaban cinco integrantes de una familia cayó aproximadamente 80 metros por un barranco. Los otros cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital Pablo Soria .

Con el correr de las horas se conocieron nuevos detalles sobre las personas involucradas. La familia es oriunda de Alejandro Korn, una localidad del partido de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires .

Se trataba de Narciso González, de 60 años; Silvia Rosana Amaro, de 58; sus hijos Favio Hernán González, de 31, y Lorena Paola González, de 33; y Augusto Coda, de 34 años, pareja de Lorena . Habían llegado al norte argentino con la intención de recorrer atractivos de Salta y Jujuy y alquilaron una Toyota SW4 para realizar el viaje.

La familia había arribado primero a Salta y pretendía continuar recorriendo ambas provincias. El domingo transitaban por la Ruta Nacional 52, rumbo a la zona de la Puna, cuando ocurrió el desbarranco.

El medio local El Diario Sur, que cubre las noticias de San Vicente y Alejandro Korn, agregó que Narciso y Favio tienen una casa de repuestos en su barrio. Lorena y Augusto, en tanto, trabajaban juntos en una empresa de servicios financieros y residían en Villa del Parque.

El estado de los ocupantes de la Toyota SW4

Silvia Rosana Amaro, de 58 años, murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante la caída. Su hija Lorena era desde el primer momento quien presentaba el cuadro más delicado. Los primeros partes indicaron que Lorena, de 33 años, había sufrido un traumatismo encefalocraneano grave, traumatismos de tórax y abdomen y pérdida del conocimiento. Permanecía en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria.

Este miércoles, fuentes de la institución confirmaron a TodoJujuy el diagnóstico de muerte cerebral.

Respecto de los otros sobrevivientes, la información médica difundida previamente señaló que Favio González se encontraba estable, con una subluxación en el tobillo izquierdo y una fractura de húmero. Augusto Coda también estaba estable, aunque sufrió fractura de húmero, traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho que requirió tratamiento pleural.

Narciso González, por su parte, presentó una diástasis de pelvis y traumatismo facial, y posteriormente mostró una evolución favorable respecto del cuadro informado inicialmente.

Dos tragedias en el mismo kilómetro de la Cuesta de Lipán

El accidente de esta familia volvió a poner el foco sobre un tramo particularmente complejo de la Cuesta de Lipán.

Apenas 20 días antes, el 27 de julio, otra familia proveniente de Buenos Aires sufrió un grave siniestro prácticamente en el mismo lugar. Un Renault Fluence cayó unos 50 metros a la altura del kilómetro 30 y murió un niño de 11 años.

Tras ambos episodios, la Policía de Jujuy advirtió que los siniestros se registran con frecuencia especialmente entre los kilómetros 12 y 30, un sector caracterizado por pendientes pronunciadas y curvas cerradas.

Las autoridades recomendaron a quienes circulen por la zona reducir la velocidad, utilizar el freno motor durante los descensos, revisar el vehículo antes de ingresar al camino de montaña y consultar previamente el estado de la ruta. También pidieron extremar las precauciones, especialmente entre los turistas que no conocen las características de la Cuesta de Lipán.