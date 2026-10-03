Día del Novio 2026 en Argentina: cuál es el origen de la celebración del 3 de octubre.

El 3 de octubre se convirtió para muchas personas en una fecha especial para celebrar el Día del Novio en Argentina . Si bien no se trata de una celebración oficial, la tradición se extendió a distintos países y cada año suma nuevos festejos.

Aunque el Día del Novio no tiene un origen oficial documentado , la celebración comenzó a ganar popularidad en países como España, Canadá, Estados Unidos y Australia . La fecha se difundió principalmente a través de Internet y tomó fuerza con el uso de hashtags y publicaciones dedicadas a las parejas.

Uno de los primeros antecedentes se encuentra en 2014 , cuando comenzó a circular en redes sociales el hashtag #NationalBoyfriendDay . De acuerdo con el sitio National Day, en 2016 ya se habían registrado más de 46.000 publicaciones relacionadas con la celebración.

Desde entonces, el 3 de octubre se convirtió en una fecha elegida por muchas parejas para compartir dedicatorias, fotografías, videos, mensajes románticos, historias y emojis . Con el tiempo, la tradición también se extendió a distintos países de Latinoamérica .

El amor de pareja es uno de los vínculos afectivos que muchas personas eligen celebrar a través de distintas fechas especiales. Si bien el 14 de febrero, Día de los Enamorados, es la jornada más popular, existen otras celebraciones que ponen el foco en los integrantes de la pareja de manera individual.

Día del Novio en México: la tradición de los regalos

En México, el 3 de octubre se popularizó como el Día del Novio, una fecha que con el tiempo ganó presencia entre las parejas y en las redes sociales.

Como ocurre con otras fechas especiales, el Día del Novio también suele estar acompañado por regalos. No hay un presente específico que deba entregarse, aunque algunas opciones se volvieron populares entre las parejas a partir de las tendencias que circulan en redes sociales.

Uno de los detalles más vinculados con el Día del Novio son las flores azules, que adquirieron protagonismo en las redes sociales y quedaron asociadas a la celebración del 3 de octubre.

Entre las opciones que se volvieron tendencia también aparecen los ramos de carritos miniatura. Se trata de arreglos que incorporan vehículos de juguete junto con flores y otros detalles decorativos, en una propuesta diferente a los ramos tradicionales.