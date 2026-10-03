sábado 03 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de octubre de 2026 - 12:14
Jujuy.

Dos adolescentes en moto atropellaron a una mujer en Abra Pampa

El accidente ocurrió durante la tarde del viernes 2 de octubre sobre Avenida 23 de Agosto. La mujer fue trasladada y estaría fuera de peligro

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Dos adolescentes en moto atropellaron a una mujer en Abra Pampa

Dos adolescentes en moto atropellaron a una mujer en Abra Pampa

Durante la tarde del viernes 2 de octubre se registró un accidente de tránsito sobre Avenida 23 de Agosto, en Abra Pampa. El episodio involucró a dos adolescentes que circulaban en una motocicleta y a una mujer mayor que se encontraba saliendo de uno de los comercios ubicados en la zona.

Lee además
Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron - imagen representativa creada con IA 
Jujuy.

Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron
Fatal accidente en Alto Comedero
Policiales.

Alto Comedero: una mujer falleció tras impactar una moto contra un camión estacionado

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los jóvenes se trasladaban en la motocicleta sin casco. En ese momento, cuando la mujer salió del comercio, se produjo un roce que derivó en el accidente.

Cómo ocurrió el accidente

Según los primeros datos conocidos, el contacto entre la motocicleta y la mujer se produjo cuando ella salía del local comercial. La situación provocó que la mujer resultara involucrada en el siniestro y necesitara asistencia.

Tras el episodio, se dio aviso para que pudiera recibir atención médica. La mujer fue trasladada para ser evaluada por profesionales de la salud.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se encontraría fuera de peligro. No se conocieron mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre las lesiones que habría sufrido.

Preocupación por el tránsito

El episodio generó preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en el sector de Avenida 23 de Agosto durante la tarde.

La presencia de menores de edad circulando en motocicleta y, según los primeros datos, sin utilizar casco, volvió a poner la atención sobre las situaciones de tránsito que pueden registrarse en las calles de Abra Pampa.

Por el momento, se aguarda que se conozcan mayores precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente y la evolución del estado de salud de la mujer involucrada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron

Alto Comedero: una mujer falleció tras impactar una moto contra un camión estacionado

Accidente en Ruta 9: dos personas cayeron de una moto y resultaron heridas

Choque en Ruta 66: un motociclista herido y demoras

Show de Cazzu en Jujuy: habrá cortes de tránsito y cambios en colectivos

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Capital.

Show de Cazzu en Jujuy: habrá cortes de tránsito y cambios en colectivos

Por  Federico Franco

Las más leídas

Alerta por viento en Jujuy (Foto ilustrativa).
SMN.

Este sábado hay alerta por fuertes vientos en Jujuy: qué localidades serán afectadas

El pueblo de Corrientes que guarda huellas jesuíticas y conecta con los Esteros del Iberá. video
País.

El pueblo de Corrientes que guarda huellas jesuíticas y conecta con los Esteros del Iberá

Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicioen San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Sábado sin recolección de residuos municipal en Jujuy: los motivos

Día del Novio 2026 en Argentina: cuál es el origen de la celebración del 3 de octubre. 
Acontecimientos.

Día del Novio 2026 en Argentina: cuál es el origen de la celebración del 3 de octubre

Foto ilustrativa.
Capital.

Show de Cazzu en Jujuy: habrá cortes de tránsito y cambios en colectivos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel