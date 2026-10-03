Dos adolescentes en moto atropellaron a una mujer en Abra Pampa

Durante la tarde del viernes 2 de octubre se registró un accidente de tránsito sobre Avenida 23 de Agosto, en Abra Pampa. El episodio involucró a dos adolescentes que circulaban en una motocicleta y a una mujer mayor que se encontraba saliendo de uno de los comercios ubicados en la zona.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, los jóvenes se trasladaban en la motocicleta sin casco. En ese momento, cuando la mujer salió del comercio, se produjo un roce que derivó en el accidente.

Según los primeros datos conocidos, el contacto entre la motocicleta y la mujer se produjo cuando ella salía del local comercial. La situación provocó que la mujer resultara involucrada en el siniestro y necesitara asistencia.

Tras el episodio, se dio aviso para que pudiera recibir atención médica. La mujer fue trasladada para ser evaluada por profesionales de la salud.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se encontraría fuera de peligro. No se conocieron mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre las lesiones que habría sufrido.

Preocupación por el tránsito

El episodio generó preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en el sector de Avenida 23 de Agosto durante la tarde.

La presencia de menores de edad circulando en motocicleta y, según los primeros datos, sin utilizar casco, volvió a poner la atención sobre las situaciones de tránsito que pueden registrarse en las calles de Abra Pampa.

Por el momento, se aguarda que se conozcan mayores precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente y la evolución del estado de salud de la mujer involucrada.