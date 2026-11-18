Gimnasia de Jujuy: el sabado comienza la venta de entradas ante Madryn.

Gimnasia de Jujuy se prepara para recibir a Deportivo Madryn, partido que se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 21:30. Para quienes quieran acompañar al Lobo, el club confirmó que las entradas físicas comenzarán a venderse durante la mañana de ese mismo día, con un beneficio especial para quienes paguen en efectivo.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para Gimnasia de Jujuy? La venta de entradas físicas comenzará el sábado 21 de noviembre, de 9:30 a 13:00, en las boleterías de Platea.

Los hinchas que no puedan adquirir sus localidades durante la mañana tendrán otra oportunidad antes del encuentro. La venta se retomará desde las 19:00 en las boleterías habilitadas de cada tribuna y continuará hasta el entretiempo del partido.

Habrá descuentos especiales para los hinchas Una de las novedades anunciadas es que habrá un descuento especial para quienes compren sus entradas pagando exclusivamente en efectivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@oficialgyejujuy) Gimnasia de Jujuy se prepara para recibir a Deportivo Madryn El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn está programado para este sábado 21 de noviembre, a partir de las 21:30. Se espera una importante presencia de simpatizantes jujeños para acompañar al equipo en un partido clave para el lobo teniendo en cuenta que deberá buscar la victoria para ir de visitante con ventaja. Con la venta de localidades confirmada, los hinchas ya pueden organizarse para alentar al Lobo en una nueva presentación frente a Deportivo Madryn.

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