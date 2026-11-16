Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: cuándo se jugaría, dónde y qué necesita el Lobo para avanzar

Gimnasia de Jujuy continúa en carrera por el segundo ascenso a Primera División después de vencer 2-0 a Almirante Brown en el Estadio 23 de Agosto. Con la clasificación a cuartos de final asegurada, el equipo jujeño espera conocer la programación de su próximo compromiso en el Reducido de la Primera Nacional 2026.

Deportes. Gimnasia de Jujuy jugará con Deportivo Madryn en cuartos del Reducido: cómo quedan los cruces

Deportes. Gimnasia de Jujuy venció a Almirante Brown y avanzó en el reducido

De acuerdo con el ordenamiento provisional de los equipos clasificados, Gimnasia de Jujuy enfrentaría a Deportivo Madryn , aunque el cruce depende de una resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Hasta el momento, no se informaron oficialmente los días ni los horarios de los partidos correspondientes a esta serie. La confirmación de los enfrentamientos está pendiente por la suspensión del encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú.

Una vez que se resuelva esa situación y se publique la programación, Gimnasia conocerá cuándo disputará los encuentros de ida y vuelta.

¿Dónde jugaría Gimnasia de Jujuy contra Deportivo Madryn?

Si se confirma el enfrentamiento, el partido de ida se disputará en el Estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy.

La revancha podría ser en Puerto Madryn, Chubut, debido a que el conjunto patagónico se encuentra mejor ubicado en el ordenamiento provisional del Reducido. De esta manera, Gimnasia comenzaría la serie como local y tendría que buscar la clasificación en condición de visitante.

¿Qué necesita Gimnasia de Jujuy para avanzar a semifinales?

En esta instancia, los cruces se disputan a dos partidos y se mantiene la ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado.

Deportivo Madryn ocupa el cuarto lugar del ordenamiento provisional, mientras que Gimnasia de Jujuy está quinto. Por ese motivo, el Lobo deberá ganar la serie para avanzar a semifinales. Esto significa conseguir más puntos que su rival en los dos encuentros o, en caso de igualdad de puntos, terminar con una mejor diferencia de goles.

Si después de los 180 minutos ambos equipos terminan igualados en puntos y diferencia de goles, Deportivo Madryn avanzará por su ventaja deportiva.

¿Por qué todavía no está confirmado el rival de Gimnasia?

El encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú fue suspendido cuando el equipo chubutense ganaba 3-1. Según detallaron, una bomba de estruendo cayó cerca de Galardi, arquero del conjunto mendocino. El árbitro Bryan Ferreyra aguardó 52 minutos antes de decidir que el partido no se reanudara.

Ahora, el Tribunal de Disciplina de AFA deberá determinar cómo se resuelve el encuentro y si se ratifica la clasificación de Deportivo Madryn. La decisión podría modificar los enfrentamientos de cuartos de final.

Cómo quedarían los cruces de cuartos de final del Reducido

Con los resultados registrados y a la espera de la resolución pendiente, los enfrentamientos serían los siguientes:

Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

Atlanta vs. Ciudad de Bolívar.

Deportivo Morón vs. Colón.

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy.

Las series se disputarán a ida y vuelta. Los equipos mejor ubicados definirán como locales y contarán con ventaja deportiva en caso de igualdad al finalizar los dos encuentros.

Gimnasia de Jujuy espera ahora la confirmación oficial de su rival y de las fechas para continuar su camino hacia el segundo ascenso a Primera División.está