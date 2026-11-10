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10 de noviembre de 2026 - 17:11
Deportes.

Gimnasia de Jujuy se prepara para el Reducido: "Es un partido de vida o muerte para nosotros"

Francisco Molina analizó el duelo de Gimnasia de Jujuy ante Almirante Brown y habló de la preparación del equipo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Francisco Molina y el próximo desafío de Gimnasia de Jujuy

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Gimnasia de Jujuy se prepara para disputar los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026, donde buscará avanzar en la pelea por el segundo ascenso a Primera División.

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El Lobo recibirá a Almirante Brown el sábado 14 de noviembre, desde las 20 horas, en el estadio 23 de Agosto. En la previa del encuentro, el delantero Francisco Molina habló sobre la importancia del partido, los trabajos que realiza el plantel bajo las órdenes de Hernán y las claves futbolísticas para superar a un rival que, según anticipó, buscará cerrarse en defensa.

El futbolista destacó que el equipo afronta una instancia decisiva, donde un resultado puede definir la continuidad en la competencia. Por eso, aseguró que el plantel trabaja para llegar de la mejor manera al compromiso del sábado. “Es un partido donde no podemos tener margen de error. Es un partido solo donde es la vida o la muerte para nosotros”, expresó Molina.

Francisco Molina y el próximo desafío de Gimnasia de Jujuy

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Además, destacó la preparación que vienen realizando junto al cuerpo técnico: “Estamos entrenando con Hernán y el profe muy bien, viendo cómo podemos lastimar al rival y preparándonos para la primera final”. El delantero remarcó que el objetivo es aprovechar la localía y trasladar al campo de juego lo trabajado durante los entrenamientos.

Cómo jugará Gimnasia de Jujuy ante Almirante Brown

Molina también analizó las características del próximo rival y explicó que el cuerpo técnico anticipa un planteo defensivo por parte de Almirante Brown, con una línea de cinco futbolistas y la intención de aprovechar los contraataques.

Según señaló, Gimnasia trabajó especialmente durante los últimos entrenamientos para encontrar espacios y generar situaciones de peligro frente a una defensa cerrada. “Vamos a tener que tener mucha paciencia, moviendo la pelota de lado a lado. Tenemos jugadores de buen pie, donde a nosotros nos sienta cómodo manejar la pelota en el transcurso del partido”, manifestó.

En ese sentido, explicó que una de las alternativas será buscar profundidad por los costados y generar ocasiones a partir de centros bajos. “Me parece que la clave va a ser por afuera y tirando centro rasante, que es más o menos lo que venimos practicando y entrenando con Hernán”, detalló.

El delantero también sostuvo que el equipo cuenta con futbolistas capaces de desequilibrar en situaciones individuales y encontrar espacios entre los defensores rivales. Sin embargo, insistió en que será fundamental mantener la calma durante el desarrollo del encuentro. “Va a ser un partido muy difícil, no va a ser fácil. Tener paciencia, tanto nosotros como la gente, porque no va a ser fácil”, advirtió.

El pedido de Francisco Molina a los hinchas de Gimnasia de Jujuy

Por último, Molina les dedicó un mensaje a los simpatizantes del Lobo, que acompañaron al equipo durante toda la temporada y tendrán un papel importante en el partido del sábado en el estadio 23 de Agosto. “Al hincha le digo que nos acompañe como lo hizo todo el año. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos, porque con viento, con lluvia, calor, siempre estuvo apoyando al equipo”, expresó. El delantero valoró la campaña realizada por Gimnasia y aseguró que el plantel está comprometido con la posibilidad de seguir avanzando en el torneo.

Francisco Molina y el próximo desafío de Gimnasia de Jujuy

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