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6 de noviembre de 2026 - 10:06
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El presidente de Gimnasia de Jujuy explicó la inhibición de FIFA y llevó tranquilidad

El presidente de Gimnasia de Jujuy aclaró que el club lleva tres años pagando una deuda y espera resolver la inhibición antes del mercado de pases.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El presidente de Gimnasia de Jujuy aclaró que el club lleva tres años pagando una deuda y espera resolver la inhibición antes del mercado de pases.

El presidente de Gimnasia de Jujuy aclaró que el club lleva tres años pagando una deuda y espera resolver la inhibición antes del mercado de pases.

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La aparición del Lobo en los registros de inhibiciones del organismo internacional había generado preocupación por la posibilidad de que la institución no pudiera incorporar jugadores durante el próximo mercado de pases. Sin embargo, desde la dirigencia sostienen que se trata de una situación administrativa conocida, que se encuentra en proceso de regularización.

Morales explicó que Gimnasia está terminando de cumplir con un compromiso económico que se originó durante una gestión deportiva anterior y que el objetivo es resolverlo definitivamente antes de la próxima temporada.

Por qué FIFA inhibió a Gimnasia de Jujuy

“Se trata de un reclamo antiguo" “Se trata de un reclamo antiguo"

El presidente del club confirmó que el reclamo está vinculado con un futbolista que integró el plantel durante el ciclo de Darío Franco como entrenador.

“Se trata de un reclamo antiguo por derechos formativos que realiza Arsenal de Sarandí por un jugador que pasó por las filas de Gimnasia durante la gestión técnica de Darío Franco”, explicó Morales.

Los derechos formativos son compensaciones económicas que pueden corresponder a los clubes que participaron en la formación de un futbolista, de acuerdo con la normativa aplicable. Según indicó el dirigente, Gimnasia asumió el compromiso y viene realizando pagos parciales para cancelar la deuda. En este contexto, la inhibición registrada por FIFA responde a un expediente que lleva varios años y no a una obligación económica surgida recientemente. Morales remarcó que la institución conoce el caso y continúa trabajando para completar los pagos pendientes.

Qué pasará con los refuerzos de Gimnasia de Jujuy

Uno de los principales interrogantes que surgió después de conocerse la inhibición fue si Gimnasia podría incorporar futbolistas de cara a la temporada 2027. Sobre este punto, Morales destacó que la situación no afectó los últimos mercados de pases del club.

“Esta situación se viene corrigiendo de a poco”, señaló el presidente, quien también subrayó: “Hace tres años que estamos pagando y Gimnasia no tuvo problema alguno para incorporar jugadores en los últimos mercados de pases”.

De esta manera, la dirigencia aseguró que el compromiso está encaminado y que las gestiones continúan para evitar inconvenientes deportivos.

De todos modos, mientras una inhibición de FIFA permanezca vigente, el club no puede registrar nuevas incorporaciones alcanzadas por esa restricción. Para recuperar esa posibilidad deberá regularizar el compromiso pendiente y conseguir que se levante formalmente la medida. El objetivo de la conducción de Gimnasia es cerrar definitivamente este capítulo antes de que se abra el próximo mercado de pases.

Así, la institución busca llevar tranquilidad a sus hinchas y continuar con la planificación deportiva de la temporada 2027, mientras completa el proceso de pago de una deuda que, según su presidente, viene siendo atendida desde hace más de tres años.

“Hace tres años que estamos pagando y Gimnasia no tuvo problema alguno para incorporar jugadores en los últimos mercados de pases”. “Hace tres años que estamos pagando y Gimnasia no tuvo problema alguno para incorporar jugadores en los últimos mercados de pases”.

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