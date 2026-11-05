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5 de noviembre de 2026 - 15:57
Jujuy.

Este viernes habrá asueto para los empleados municipales de San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso asueto para este viernes por el Día del Empleado Municipal.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Este viernes habrá asueto para los empleados municipales deSan Salvador de Jujuy

Este viernes habrá asueto para los empleados municipales de San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que este viernes 6 de noviembre habrá asueto administrativo y de servicios para los trabajadores municipales, en el marco de la conmemoración del Día del Empleado y Obrero Municipal.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 2813.26.006 y alcanza a todo el personal dependiente del municipio capitalino, tanto del escalafón general como del profesional. Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal aclararon que determinadas dependencias continuarán funcionando con normalidad para garantizar la prestación de servicios esenciales a los vecinos.

Qué servicios municipales funcionarán durante el asueto

A pesar de la jornada de descanso establecida para el personal municipal, algunas áreas mantendrán sus actividades habituales.

Según lo informado por la Municipalidad, las dependencias que continuarán prestando servicios son:

  • Dirección General de Tránsito y Transporte.
  • Dirección de Estacionamiento Medido.
  • Centro de Cargas.
  • Dirección General de Higiene Urbana.

Estas áreas quedaron exceptuadas de la medida debido a la importancia de sus tareas para el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

Este viernes habr&aacute; asueto para los empleados municipales de San Salvador de Jujuy

Este viernes habrá asueto para los empleados municipales de San Salvador de Jujuy

Qué pasará con las escuelas municipales y los CDI

Otro de los puntos aclarados por el municipio es que el asueto no afectará las actividades educativas. Por lo tanto, las instituciones educativas municipales y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) permanecerán abiertos y desarrollarán sus actividades con normalidad, respetando sus horarios habituales. De esta manera, las familias que utilizan estos servicios podrán asistir a los establecimientos sin modificaciones en el cronograma previsto.

Por qué se celebra el Día del Empleado Municipal

El Día del Empleado y Obrero Municipal se conmemora cada 8 de noviembre en Argentina, en recuerdo de la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA), fundada en 1959 por impulso del dirigente sindical Gerónimo Izetta.

La fecha busca reconocer el trabajo que realizan diariamente los empleados municipales en las distintas áreas de gestión, desde la atención administrativa hasta el mantenimiento de los espacios públicos y la prestación de servicios a la comunidad.

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