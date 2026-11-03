Este miércoles reabre la pileta del Parque San Martín en San Salvador de Jujuy

La pileta municipal “Guillermo Poma”, ubicado en el Parque San Martín de San Salvador de Jujuy , reabrirá sus puertas este miércoles 4 de noviembre , luego de permanecer cerrado por trabajos de remodelación y mejoras en sus instalaciones.

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La Municipalidad confirmó que se retomarán las actividades habituales y se mantendrán los horarios de funcionamiento . La reapertura permitirá anticipar la temporada de verano con propuestas deportivas y recreativas destinadas a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Las obras se desarrollaron en dos etapas e incluyeron trabajos de recubrimiento de la piscina y otras intervenciones destinadas a mejorar las instalaciones , con el objetivo de contar con un natatorio más inclusivo y acondicionado para la comunidad. Desde el municipio confirmaron que el natatorio funcionará de 7:30 a 22 horas, manteniendo el esquema de actividades que tenía antes del cierre.

Además, se respetarán los horarios y espacios asignados a los usuarios que ya participaban de las clases de natación y ritmos antes de las obras.

Cómo funcionará la pileta los sábados y domingos

La reapertura también contempla la continuidad de las actividades durante los fines de semana. Los sábados por la mañana seguirán funcionando las escuelas de natación, especialmente destinadas a aquellas personas que no pueden concurrir durante los días hábiles.

Por otra parte, los sábados y domingos, desde las 12 horas, el natatorio permanecerá abierto al público, tanto para quienes deseen practicar natación como para aquellos que busquen entrenar con fines competitivos o disfrutar de una actividad recreativa en familia. Al tratarse de una pileta climatizada, podrá utilizarse incluso durante jornadas frescas o con lluvias leves, siempre que las condiciones permitan desarrollar las actividades con normalidad.

Controles médicos para ingresar al natatorio

Desde el municipio informaron que durante los sábados y domingos habrá personal disponible para realizar los controles médicos correspondientes. Las revisiones incluirán controles de micosis y pediculosis, necesarios para cumplir con los requisitos sanitarios de ingreso al natatorio.