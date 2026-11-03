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3 de noviembre de 2026 - 16:47
Deportes.

Este miércoles reabre la pileta del Parque San Martín en San Salvador de Jujuy

Tras una serie de trabajos de remodelación, la pileta del Parque San Martín volverá a funcionar este miércoles 4 de noviembre.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Este miércoles reabre la pileta del Parque San Martín (Archivo)

Este miércoles reabre la pileta del Parque San Martín (Archivo)

La pileta municipal “Guillermo Poma”, ubicado en el Parque San Martín de San Salvador de Jujuy, reabrirá sus puertas este miércoles 4 de noviembre, luego de permanecer cerrado por trabajos de remodelación y mejoras en sus instalaciones.

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La Municipalidad confirmó que se retomarán las actividades habituales y se mantendrán los horarios de funcionamiento. La reapertura permitirá anticipar la temporada de verano con propuestas deportivas y recreativas destinadas a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Este miércoles reabre la pileta del Parque San Martín (Archivo)

Este miércoles reabre la pileta del Parque San Martín (Archivo)

Entre las propuestas disponibles se encuentran:

  • Clases de natación para niños y adolescentes.
  • Natación para adultos y adultos mayores.
  • Clases de aquagym.
  • Actividades de ritmos.
  • Espacios para entrenamiento y recreación.

Además, se respetarán los horarios y espacios asignados a los usuarios que ya participaban de las clases de natación y ritmos antes de las obras.

Cómo funcionará la pileta los sábados y domingos

La reapertura también contempla la continuidad de las actividades durante los fines de semana. Los sábados por la mañana seguirán funcionando las escuelas de natación, especialmente destinadas a aquellas personas que no pueden concurrir durante los días hábiles.

Por otra parte, los sábados y domingos, desde las 12 horas, el natatorio permanecerá abierto al público, tanto para quienes deseen practicar natación como para aquellos que busquen entrenar con fines competitivos o disfrutar de una actividad recreativa en familia. Al tratarse de una pileta climatizada, podrá utilizarse incluso durante jornadas frescas o con lluvias leves, siempre que las condiciones permitan desarrollar las actividades con normalidad.

Controles médicos para ingresar al natatorio

Desde el municipio informaron que durante los sábados y domingos habrá personal disponible para realizar los controles médicos correspondientes. Las revisiones incluirán controles de micosis y pediculosis, necesarios para cumplir con los requisitos sanitarios de ingreso al natatorio.

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