Viral: compró una casa con pileta y descubrió un acceso oculto que no figuraba en los planos

Una casa antigua puede guardar misterios que permanecen ocultos durante décadas y que sus propios propietarios desconocen. En este tipo de construcciones, es posible encontrar corredores, accesos o puertas que llevan hacia espacios completamente inesperados .

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A medida que pasan los años y las propiedades cambian de manos, quienes llegan como nuevos dueños suelen explorar sectores que habían quedado olvidados y pueden así descubrir rincones desconocidos . Entre estos hallazgos pueden aparecer pasadizos ocultos u objetos de particular valor para quienes se dedican a coleccionar antigüedades.

Hace poco, una mujer de Estados Unidos adquirió una vivienda que anteriormente había pertenecido a un futbolista y, mientras recorría los distintos sectores del predio, encontró una puerta ubicada cerca de la piscina . A primera vista, todo indicaba que se trataba de una entrada hacia un espacio de servicio habitual. No obstante, al revisar con mayor atención el lugar, se topó con un segundo acceso que permanecía oculto .

En el interior de ese sector había un sauna de estilo antiguo, además de una ducha y un lavamanos . La mujer decidió registrar el descubrimiento en un video y posteriormente lo compartió en su cuenta pública de TikTok. La publicación generó una rápida repercusión entre sus seguidores, que también quedaron sorprendidos por lo que había encontrado dentro de la propiedad.

Una usuaria identificada como @marlolyncaples ofreció una posible explicación acerca de por qué aquel espacio había permanecido oculto. Al comentar el video, sostuvo: “Si no figuraba en los puntos de venta, lo más probable es que nunca obtuvieran los permisos para construirlo; tuvieron que ocultarlo para venderlo”.

La publicación también provocó que varios usuarios analizaran con mayor detenimiento lo ocurrido y pusieran en duda que la nueva propietaria hubiera inspeccionado exhaustivamente la vivienda antes de comprarla. Entre las reacciones que dejaron en redes se pudieron leer comentarios como: “¿Cómo es que es secreto, ya que no te preguntaste dónde estaba el equipo de la piscina, como el filtro?”; “Es como descubrir que tu coche tiene motor después de conducirlo durante ocho años” y “¿Compraste esta casa sin entrar en todas las habitaciones?”.

Las respuestas de los usuarios dejan en evidencia el asombro que generó el hallazgo inesperado y la sorpresa por haber encontrado ese espacio de manera fortuita.

La posibilidad de encontrarse con algo inesperado es una característica que puede aparecer en cualquier propiedad. En muchas ocasiones, quienes compran o alquilan una vivienda recién conocen determinados detalles después de comenzar a vivir allí y explorarla con mayor profundidad.

Un ascensor sin puertas: otro fenómeno viral

Una situación parecida se registró en Colombia, donde un ascensor que no tenía puertas se convirtió en motivo de gran repercusión en las redes sociales luego de que un video publicado en TikTok mostrara su particular funcionamiento.

El particular sistema puede provocar una primera sensación de desconfianza cuando alguien intenta utilizarlo por primera vez. Se trata de un ascensor que se desplaza entre los distintos niveles del edificio sin contar con puertas de acceso. Como medida de protección, dispone únicamente de dos barandas laterales, que sirven como punto de apoyo para que los pasajeros puedan sujetarse y reducir el riesgo de una caída o accidente.

La publicación despertó todo tipo de comentarios entre los usuarios de la plataforma, que reaccionaron con sorpresa y humor ante el particular funcionamiento del elevador. Algunas de las respuestas fueron: “¡Qué estrés de ascensor!”; “La señora de servicios generales: yo ya peleé en el monte con el diablo, esto no es nada”; “Si logro subirme… no me bajo nunca más”; “Por favor, si ya tengo problemas con las puertas giratorias, con esto...” y “Imagínate ir ebrio”.

En el ámbito de los bienes raíces, este tipo de episodios puede aparecer con cierta frecuencia, especialmente cuando una vivienda presenta modificaciones realizadas sin declarar que terminan alterando su diseño original. Ante estas situaciones, quienes adquieren la propiedad deben afrontar la tarea de regularizar los sectores incorporados o adaptarlos al conjunto de la construcción, siempre procurando mantener las condiciones de seguridad.

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En paralelo, las redes sociales se transforman en un ámbito de intercambio y consulta, donde los usuarios plantean distintas teorías para intentar explicar por qué los antiguos propietarios decidieron mantener determinados espacios fuera de la vista. El descubrimiento realizado junto a la piscina demuestra, además, que algunos aspectos técnicos de una vivienda pueden quedar fuera de la atención durante una primera revisión del inmueble.