Mendoza: grabó a un peatón paseando con un ave en medio de la calle y el video fue viral

Grabó a un peatón paseando con un ave en medio de la calle y el video fue viral.

Una situación insólita se registró en las calles de Luján de Cuyo, Mendoza , donde un peatón fue captado mientras recorría una esquina en compañía de un ave sujeta con una correa . La particular escena no pasó inadvertida entre quienes se encontraban en el lugar.

El episodio quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en TikTok por la cuenta Bohemios del Sur Viajeros ARG . En las imágenes se puede ver al hombre acercándose al cruce mientras sostiene un bastón de colores blanco y negro, al mismo tiempo que el animal camina tranquilamente junto a él.

Lo que más sorprendió a la persona que estaba detrás de la cámara fue la peculiar compañía del hombre. Incluso, durante la grabación, decidió describir al animal de una manera llamativa y lo presentó como un “ pato guía ”.

Según el texto incluido en la publicación, el protagonista de la escena tendría una discapacidad visual y el ave lo acompañaría como parte de una dinámica de asistencia y compañía . De todos modos, este dato no cuenta con una confirmación oficial , ya que fue aportado únicamente por el perfil que difundió la grabación. Por ese motivo, no es posible asegurar que esa sea efectivamente la función que cumple el animal.

“Si me lo contaban, no lo creía”, expresó la cuenta al compartir el video. Además, sus responsables hicieron hincapié en la particular relación que se observa entre ambos y señalaron que los animales destinados a brindar asistencia pueden adoptar formas de acompañamiento muy distintas de las habituales.

De acuerdo con los datos publicados junto a las imágenes, el episodio habría ocurrido en el cruce de las calles Sarmiento y San Martín, ubicado en Luján de Cuyo. Tras comenzar a circular en redes, la grabación rápidamente generó numerosas reacciones y captó la atención de los usuarios de TikTok, que se mostraron sorprendidos por la particular situación.

¿Es un pato o un ganso?

La grabación no solo despertó interrogantes acerca del motivo por el que el hombre llevaba consigo al animal. La identidad de la especie también se convirtió en otro de los puntos que generaron debate entre quienes observaron las imágenes.

Si bien durante el video se hace referencia al ejemplar como si fuera un pato, algunos usuarios que participaron de la conversación pusieron en duda esa identificación. Según sus comentarios, ciertos rasgos visibles permitirían pensar que podría tratarse de un ganso.

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A raíz de las dudas sobre la especie, en las redes sociales también empezó a circular la expresión “ganso guía”. Sin embargo, hasta el momento no hay datos suficientes que permitan determinar con certeza qué clase de ave aparece en la grabación.

Del mismo modo, tampoco se conoce si el ejemplar recibió algún tipo de adiestramiento específico para asistir al hombre ni se ha podido precisar qué tarea cumple exactamente cuando lo acompaña por la vía pública.