Video viral: un buceador se sumergió en Puerto Madryn y quedó rodeado de lobos marinos

Una jornada de snorkel en Puerto Madryn terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable para un joven, luego de que varios lobos marinos se acercaran mientras se encontraba en el agua. Los animales llegaron hasta él , rozaron con sus hocicos su rostro y su cabeza y dieron lugar a una curiosa escena que rápidamente se volvió viral.

Para miles de personas que observaron las imágenes en redes sociales, el momento parecía una auténtica “lluvia de besos” en medio del océano .

El registro fue publicado por @Soymanuelo y rápidamente comenzó a circular de manera masiva tanto en TikTok como en Instagram . Junto al video, el usuario acompañó las imágenes con una frase que resumía la experiencia: “Amanecer rodeado de lobos marinos, esto es el invierno” .

En la grabación se observa a los animales desplazándose a su alrededor , acercándose repetidamente y manteniéndose a muy poca distancia. La particular interacción llamó la atención de miles de usuarios , que quedaron sorprendidos por el nivel de cercanía entre el joven y los lobos marinos.

La escena también generó repercusión por el comportamiento de los lobos marinos, que en el video aparecen especialmente activos y se acercan al protagonista con evidente confianza, dando una impresión de docilidad y simpatía durante el encuentro. La publicación recibió numerosos comentarios de usuarios que quedaron encantados con las imágenes, entre ellos: “mí vida son perritos me encanta” y “Que hermosura!!! Que país hermoso que tenemos”.

El episodio hizo que Puerto Madryn volviera a quedar asociado a una de las imágenes más representativas de la ciudad: la posibilidad de establecer un contacto cercano con la fauna marina. En distintos puntos de esa región de Chubut se ofrecen excursiones autorizadas que permiten a los visitantes nadar o practicar snorkel junto a lobos marinos, siempre dentro de áreas determinadas y bajo condiciones previamente establecidas.

Por qué los lobos marinos se acercan tanto a las personas

El comportamiento observado encuentra respaldo en la evidencia científica, particularmente en una investigación que analizó los encuentros bajo el agua entre nadadores y fauna marina en el norte de la Patagonia. Según los resultados del estudio, el lobo marino sudamericano puede desplazarse alrededor de las personas, examinarlas a corta distancia y acercarse movido por la curiosidad cuando estas interacciones ocurren dentro de entornos turísticos regulados.

El estudio, difundido en la revista Applied Animal Behaviour Science, señaló de todas maneras que la conducta de estos animales no debe entenderse como una autorización para tocarlos.

Aunque puedan acercarse a los nadadores con curiosidad, los lobos marinos también pueden responder de manera inesperada, incluyendo mordidas de advertencia u otras reacciones que no pueden anticiparse.

Los especialistas también recurren como referencia a una guía elaborada por el Marine Mammal Center, que señala que los pinnípedos emplean determinados acercamientos con el hocico, así como el intercambio de aire y olores, dentro de sus mecanismos naturales de reconocimiento y comunicación social.

Este elemento permite interpretar de otra manera las imágenes que se hicieron virales. Los acercamientos, los pequeños roces con el hocico y los encuentros frente a frente podrían formar parte de un comportamiento natural relacionado con la exploración y el reconocimiento.

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Sin embargo, especialistas y entidades vinculadas con la conservación de la fauna marina remarcan que, aun cuando los animales aparenten estar calmos y sociables, es fundamental evitar tocarlos, perseguirlos o interferir de cualquier forma en su comportamiento.