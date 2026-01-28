miércoles 28 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de enero de 2026 - 17:09
Viral.

Molestó a un lobo marino y fue increpado por otras personas

El hecho ocurrió en la costa de La Lucila del Mar (Buenos Aires) y quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales.

Lobo Marino

Un episodio ocurrido en La Lucila del Mar (Buenos Aires), generó repudio en redes sociales tras la viralización de un video en el que se ve a un hombre acariciando y molestando a un lobo marino que descansaba en la playa.

Lee además
Trucos y recomendaciones para prevenir la rabia en perros. 
Bolivia.

Alerta sanitaria en Cochabamba: confirman primer caso de rabia humana del año
Foto ilustrativa.
Bolivia.

Alerta sanitaria por un caso de rabia en Bolivia: qué hacer ante una mordedura

Las imágenes fueron registradas por otros bañistas y muestran al animal recostado sobre la arena, mientras el hombre se le acerca y lo toca, ignorando las recomendaciones básicas de convivencia con la fauna silvestre. La situación provocó la reacción inmediata de quienes estaban en el lugar, que comenzaron a increparlo.

Molestó a un lobo marino: qué le dijo la gente

“¿Te parece gracioso molestarlo? ¡Ganso!”, se escucha decir a una de las personas que presenciaba la escena, exigiéndole que se alejara del animal.

El video se difundió rápidamente en redes sociales y reabrió el debate sobre la falta de conciencia en el cuidado de la fauna marina, especialmente en zonas turísticas donde es habitual la presencia de lobos marinos fuera del agua.

Desde organismos y especialistas recuerdan que estos animales no deben ser tocados ni molestados, ya que el contacto humano puede generarles estrés, alterar su comportamiento e incluso provocar reacciones defensivas que representen un riesgo.

Embed - MOLESTÓ A UN LOBO MARINO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta sanitaria en Cochabamba: confirman primer caso de rabia humana del año

Alerta sanitaria por un caso de rabia en Bolivia: qué hacer ante una mordedura

Descubrí el pueblo mágico de La Rioja que fascina a turistas este verano 2026

Argentina busca frenar el proceso de discovery en el juicio por YPF en Estados Unidos

Cronograma pagos de ANSES en febrero 2026: AUH, jubilados, pensionados y otras prestaciones

Lo que se lee ahora
Persecución en Santiago del Estero. video
De Película.

Persecución y vuelco en Santiago del Estero: llevaban 113 kg de marihuana

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y qué zonas

El estado de las rutas en Jujuy (Foto de archivo). video
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay crecidas de ríos y obras viales

Fatal accidente en Lozano
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Jujuy, Salta y Tucumán demandaron a Transnoa ante el ENRE video
Denuncia.

Jujuy, Salta y Tucumán demandaron a Transnoa ante el ENRE por falta de inversión y mantenimiento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel