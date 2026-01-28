Molestó a un lobo marino y fue increpado por otras personas

Un episodio ocurrido en La Lucila del Mar (Buenos Aires), generó repudio en redes sociales tras la viralización de un video en el que se ve a un hombre acariciando y molestando a un lobo marino que descansaba en la playa.

Las imágenes fueron registradas por otros bañistas y muestran al animal recostado sobre la arena, mientras el hombre se le acerca y lo toca, ignorando las recomendaciones básicas de convivencia con la fauna silvestre. La situación provocó la reacción inmediata de quienes estaban en el lugar, que comenzaron a increparlo.

Molestó a un lobo marino: qué le dijo la gente “¿Te parece gracioso molestarlo? ¡Ganso!”, se escucha decir a una de las personas que presenciaba la escena, exigiéndole que se alejara del animal.

El video se difundió rápidamente en redes sociales y reabrió el debate sobre la falta de conciencia en el cuidado de la fauna marina, especialmente en zonas turísticas donde es habitual la presencia de lobos marinos fuera del agua.

Desde organismos y especialistas recuerdan que estos animales no deben ser tocados ni molestados, ya que el contacto humano puede generarles estrés, alterar su comportamiento e incluso provocar reacciones defensivas que representen un riesgo. Embed - MOLESTÓ A UN LOBO MARINO

