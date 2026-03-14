Manuel Adorni habló tras la polémica por el viaje y admitió: "Uno puede equivocarse"

El jefe de Gabinete Manuel Adorni se refirió a la controversia que generó la presencia de su pareja en el avión presidencial durante el viaje de la delegación argentina a Nueva York para participar de la Argentina Week . El funcionario admitió que la situación generó polémica y sostuvo: “Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar”.

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En una entrevista concedida a Forbes Argentina, Adorni explicó que su pareja, Bettina Angeletti, fue invitada por la Presidencia de la Nación y aseguró que su participación en el viaje no implicó gastos para el Estado.

La situación generó cuestionamientos desde sectores de la oposición y pedidos de informes en el Congreso para conocer detalles del viaje oficial y de los gastos relacionados con la delegación.

Durante la entrevista, Manuel Adorni reconoció que, con el diario del lunes, hubiera tomado otra decisión respecto al viaje.

“Si pudiera volver atrás, evidentemente mi mujer no se hubiera subido al avión”, afirmó el funcionario al referirse a la situación que generó debate público y repercusiones políticas.

Adorni también sostuvo que esta polémica fue uno de los momentos más difíciles de su carrera política debido al impacto mediático y familiar que provocó.

El jefe de Gabinete explicó que la participación de su pareja se dio en el marco de la delegación que viajó a Estados Unidos para participar del encuentro empresarial Argentina Week, un evento orientado a promover inversiones y oportunidades económicas para el país.

Quienes siguen la agenda política también pueden revisar las principales definiciones del Gobierno nacional sobre la situación económica y los viajes oficiales de funcionarios en el exterior, donde se analizan otras actividades del gabinete.

Las críticas de la oposición y la respuesta del funcionario

La polémica también se amplificó tras la difusión de imágenes en redes sociales donde se veía a la pareja del funcionario durante actividades oficiales en Nueva York.

Además, se viralizó un video que mostraba a Adorni abordando un vuelo privado hacia Punta del Este durante el feriado de carnaval. Sobre ese episodio, el jefe de Gabinete aseguró que el pasaje fue pagado de manera personal.

El caso cobró relevancia porque se enmarca en la Ley de Ética en el Ejercicio Público, que establece restricciones sobre beneficios y gastos para funcionarios.

En el Congreso, legisladores opositores solicitaron explicaciones sobre los detalles del viaje y el cumplimiento de las normas de transparencia.

El respaldo del Gobierno a Manuel Adorni

En medio de la controversia, Manuel Adorni aseguró que recibió el respaldo del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y de otros integrantes del gabinete.

El funcionario también reconoció que una de las críticas surgió por una frase que utilizó públicamente cuando intentó explicar el viaje de su pareja.

Según explicó, el uso del término “deslomarse” para referirse al trabajo realizado durante el evento fue desafortunado.

“En un vivo uno se equivoca mil veces. La palabra estuvo mal y generó rechazo, y está bien que así sea”, expresó.

Adorni sostuvo que la polémica se da en un contexto de fuerte confrontación política y afirmó que algunas de las acusaciones forman parte de maniobras para perjudicar al Gobierno.

Por último, el jefe de Gabinete defendió la importancia del evento realizado en Nueva York y afirmó que la Argentina Week fue una oportunidad para mostrar el rumbo económico del país y atraer inversiones internacionales.