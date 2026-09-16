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16 de septiembre de 2026 - 09:08
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Miss Universo Argentina: Tamara Rogouski renuncia al título por motivos personales

La misionera decidió renunciar a la corona por motivos personales y será reemplazada por Daiana Pereira, primera finalista del certamen nacional.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sorpresa en Miss Universo Argentina: la misionera Tamara Rogouski renunció al título.

Sorpresa en Miss Universo Argentina: la misionera Tamara Rogouski renunció al título.

La misionera Tamara Rogouski renunció a su corona de Miss Universo Argentina 2026 por motivos personales y, por lo tanto, no será quien represente al país en la próxima edición del concurso internacional. La renuncia fue comunicada por la propia modelo mediante sus redes sociales y obligó a modificar la delegación argentina para el certamen.

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La competición se desarrollará en noviembre en Puerto Rico. La misionera había sido elegida como Miss Universo Argentina el 25 de mayo y desde entonces se encontraba enfocada en su preparación para la 75.ª edición de Miss Universo. Tras su renuncia, la organización avanzó con la designación de la persona que asumirá la representación nacional en el certamen internacional.

La determinación quedó ratificada mediante un comunicado oficial difundido por la organización, que confirmó el alejamiento de Rogouski. “Por cuestiones personales, Tamara Rogouski no participará en la 75.ª edición de Miss Universe, que se realizará en noviembre en Puerto Rico”, expresó la entidad.

Miss Universo Argentina: ¿Quién reemplazará a Tamara Rogouski?

Tras la salida de Rogouski, Daiana Pereira, quien había quedado como primera finalista de Miss Universo Argentina 2026, será la encargada de llevar la representación argentina en la competencia internacional. De esta manera, el país tendrá una nueva participante luego de la renuncia de la ganadora que había sido coronada en mayo.

Luego de conocerse la renuncia, la organización le hizo llegar un mensaje de respaldo a Rogouski y manifestó su acompañamiento frente a la decisión adoptada. “A Tamara le enviamos todo nuestro cariño, apoyo y los mejores deseos en este momento”, señaló en el comunicado.

En esa misma comunicación, la entidad ratificó a Daiana Pereira como la nueva encargada de representar a la Argentina en el certamen internacional. “Y a Daiana, toda nuestra fuerza en este nuevo desafío. Argentina estará con vos”, expresó el mensaje publicado.

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