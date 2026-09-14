Qué fue del bebé que fumaba 40 cigarrillos por día y conmocionó al mundo.

El consumo de cigarrillos constituye una de las principales amenazas para la salud de la población mundial . De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), las consecuencias asociadas a esta dependencia provocan cada año más de ocho millones de fallecimientos.

Dentro de esa cifra, aproximadamente 1,2 millones de muertes se producen entre personas que, pese a no fumar, están expuestas de manera involuntaria al humo generado por otros.

Un caso que causó una enorme repercusión fuera de su país fue el de Ardi Rizal , cuya historia comenzó a conocerse masivamente en 2010 . En aquel momento, las imágenes difundidas a través de YouTube mostraban al pequeño, que apenas tenía un año y medio , desplazándose con un pañal mientras sostenía y fumaba un cigarrillo .

La situación generó conmoción debido a su corta edad y adquirió todavía mayor gravedad cuando trascendió que el niño podía llegar a fumar alrededor de 40 cigarrillos en un solo día , dejando al descubierto las consecuencias extremas de la dependencia a la nicotina desde edades muy tempranas .

La exposición de Ardi al tabaco se inició cuando vivía en Teluk Kemang, una aldea situada en el sur de Sumatra, Indonesia. En aquel entonces, su madre se ganaba la vida con la venta de pescado en la zona.

La influencia: los adultos que fumaban a su alrededor

Siendo todavía muy pequeño, comenzó a recoger cigarrillos que encontraba en la plaza del pueblo, después de sentirse atraído por el comportamiento de los adultos que fumaban a su alrededor. Años más tarde, en una entrevista concedida en 2017 a The Sydney Morning Herald, el propio Ardi contó que fue su padre quien le dio su primer cigarrillo.

Con el paso del tiempo, el menor terminó desarrollando una fuerte dependencia al tabaco, una situación de tal gravedad que llegó a requerir la participación de las autoridades del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de Indonesia.

La enorme repercusión que alcanzaron las imágenes también tuvo consecuencias para su entorno familiar. Diana, la madre de Ardi, recibió numerosas críticas por haber permitido que el niño tuviera acceso al tabaco, además de ser cuestionada por el estado de sobrepeso que comenzaba a presentar. Ante esta situación, sus familiares trataron de conseguir que abandonara el hábito, pero los intentos resultaron infructuosos. La falta de cigarrillos desencadenaba en el pequeño episodios de comportamiento muy agresivo, lo que dificultaba considerablemente que pudiera dejar de fumar.

El reemplazo de la nicotina por la comida

Cuando sus familiares intentaban quitarle los cigarrillos, el niño reaccionaba con fuertes episodios de enojo que, en algunas ocasiones, llegaban a incluir golpes contra su propia cabeza. Frente a la dificultad de controlar la situación por sus propios medios, sus padres decidieron recurrir a especialistas. Tres años después de que el caso comenzara a hacerse evidente, Ardi inició un tratamiento de recuperación bajo la supervisión del psicólogo especializado en infancia Seto Mulyadi.

Dejar de fumar tampoco fue un proceso sencillo para el pequeño. La ausencia de nicotina le provocó un importante estado de ansiedad y encontró en la alimentación una forma de aliviarlo. Las consecuencias sobre su peso aparecieron desde muy temprana edad: cuando tenía dos años ya presentaba dificultades relacionadas con el exceso de peso.

El problema continuó aumentando durante los años siguientes y, al cumplir cinco, llegó a registrar 24 kilogramos, una cifra que se encontraba aproximadamente seis kilos por encima del promedio correspondiente a su edad y altura.

La cantidad de comida que Ardi consumía en cada ocasión podía ser considerable. En una de sus comidas habituales, por ejemplo, llegaba a comer tres piezas de pollo, acompañadas por dos recipientes de sopa con albóndigas y una lata de leche condensada.

Esta conducta alimentaria se mantuvo durante sus primeros años y continuó hasta que comenzó la etapa escolar. Fue entonces cuando empezó a moderar la cantidad que llevaba y comía, después de convertirse en objeto de las burlas de otros niños, quienes llamaban la atención sobre el gran tamaño de sus raciones.

Doce años después de que su caso alcanzara una enorme difusión en Internet, Ardi es considerado un ejemplo poco habitual de recuperación, al haber conseguido dejar atrás la dependencia al cigarrillo a una edad excepcionalmente temprana.

A los 14 años, continúa con sus estudios de nivel primario y sigue un régimen alimentario controlado, compuesto principalmente por pescado y vegetales, con el objetivo de acercarse a un peso saludable.

En la actualidad, además, participa en entrevistas y espacios de difusión en los que comparte su experiencia y explica lo complejo que puede resultar superar una dependencia, al tiempo que busca incentivar la adopción de costumbres beneficiosas para la salud.