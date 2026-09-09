¿De qué murió Chiche Gelblung?

A los 82 años murió Chiche Gelblung , una noticia que provocó una profunda repercusión tanto en el ámbito periodístico como en el del espectáculo. El reconocido conductor había sido ingresado el lunes a terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei debido a dificultades respiratorias y, posteriormente, fue derivado al centro de salud Los Arcos .

Este miércoles 9 de septiembre , poco después de las 7 de la mañana , Crónica TV comunicó públicamente la noticia de su fallecimiento.

De acuerdo con la información a la que accedió la prensa, el periodista había sido internado de urgencia “ por un problema respiratorio ”, una afección relacionada con su patología de base . Desde su círculo cercano señalaron que no se trataba de una complicación reciente y destacaron que, hasta el día previo, el conductor había continuado con su actividad habitual . Incluso, según explicaron, se encontraba “ armando un nuevo programa de streaming ”.

Durante el último año, Samuel Gelblung atravesó distintos episodios delicados de salud . En junio, estuvo casi un mes internado en terapia intensiva y luego tuvo que afrontar un extenso período de recuperación tras haber sufrido una trombosis en el tobillo .

El accidente de Chiche Gelblung que lo llevó a internarse

Un mes antes, en mayo, el periodista había tenido un accidente doméstico al caer dentro de su vivienda, lo que le ocasionó una lesión en el rostro, en las inmediaciones del ojo izquierdo. Después de algunas horas, volvió a sufrir una descompensación y fue trasladado de urgencia para quedar nuevamente internado en terapia intensiva.

El nuevo ingreso hospitalario se produjo menos de un mes después del episodio que había atravesado el 20 de abril, cuando sufrió una descompensación que obligó a los médicos a colocarle dos stents. Tras el procedimiento, Gelblung quedó internado durante tres días en el Sanatorio Los Arcos.

Una vez que recibió el alta médica, el periodista retomó sus actividades laborales y volvió a estar al frente de sus dos espacios: Hola Chiche, que se emitía por Radio del Plata AM 1030, y Chiche en vivo, por Net TV.

En una conversación con Ángel de Brito para LAM (América TV), el periodista se había referido a su estado de salud: “Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”. Además, buscó llevar tranquilidad al asegurar: “Ya está, ya pasó, se superó”, y negó que hubiera atravesado un infarto.

Con su habitual tono distendido, incluso ironizó: “Si hubiera tenido un infarto, no estaría acá”. Por último, reconoció que los médicos solían recomendarle descanso y reducir el ritmo laboral, aunque admitió que continuaba trabajando: “Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy disfónico, nada más”, cerró.

En octubre de 2024, el periodista también había atravesado un episodio que requirió internación debido a un cuadro febril. Un año antes, en tanto, había tenido que ser hospitalizado de urgencia como consecuencia de una insuficiencia renal.

Chiche Gelblung fue internado de urgencia por una infección

Las redes se llenaron de mensajes tras su muerte

La noticia de su muerte provocó una enorme repercusión y rápidamente comenzaron a multiplicarse las muestras de pesar y los mensajes de despedida.

Con el correr de las horas comenzaron a sucederse las muestras de afecto y reconocimiento hacia el periodista. Colegas, amigos, personalidades del espectáculo y seguidores compartieron mensajes para despedirlo y expresar el impacto que causó su muerte, en una clara muestra de la huella que dejó en el periodismo durante una trayectoria extensa.