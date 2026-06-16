martes 16 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de junio de 2026 - 10:59
Espectáculos.

Chiche Gelblung reapareció tras su internación y lanzó una dura acusación

Tras un mes en terapia intensiva, el conductor habló sobre su delicado estado de salud, cuestionó a un médico y relató cómo enfrentó una situación límite.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Chiche Gelblung rompió el silencio tras un mes en terapia intensiva: “Sentí que querían matarme”.

Chiche Gelblung rompió el silencio tras un mes en terapia intensiva: “Sentí que querían matarme”.

El estado de salud de Chiche Gelblung generó preocupación por semanas. Luego de permanecer un mes internado en terapia intensiva a raíz de una trombosis en un tobillo que desencadenó complicaciones cardiovasculares y obligó a la colocación de un stent, el conductor de 70-20 Hoy volvió a hablar públicamente sobre lo sucedido.

Lee además
Ofrendas, chicha y coronas: el Mercado Central rinde homenaje a las tradiciones jujeñas
Propuesta.

Ofrendas, chicha y coronas: el Mercado Central rinde homenaje a las tradiciones jujeñas
Daiana y Mia Estrada.
País.

Las jujeñas heridas en la explosión de Santa Cruz siguen internadas y necesitan ayuda

El primer médico que me vio me dijo: ‘estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga estás jorobado”, relató Samuel Gelblung al comienzo de una entrevista realizada desde su domicilio para su propio programa.

Embed

Más adelante expresó su enojo al recordar la situación que atravesó: “Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba ser abajo de la rodilla arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!”.

Visiblemente afectado, reconoció que había asumido la posibilidad de esa pérdida física. “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio lo perdía”, sostuvo.

La bronca de Chiche Gelblung contra un traumatólogo

En ese momento apuntó con dureza contra uno de los médicos que lo atendió en el sanatorio. “Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir ‘yo no estoy golpeando las puertas del cielo’”, recordó.

Embed

A continuación, destacó que nunca dejó de pelear por recuperarse y resaltó el papel de uno de los especialistas que lo asistió. “Yo estaba dispuesto a dar batalla porque encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación,.que iba peleando en simultáneo con un traumatólogo”, explicó.

Gelblung también contó que la operación se realizó bajo sedación, aunque permaneció consciente durante gran parte del procedimiento. “Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. Veía al médico que conmigo para que se abriera la arteria”, relató.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ofrendas, chicha y coronas: el Mercado Central rinde homenaje a las tradiciones jujeñas

Las jujeñas heridas en la explosión de Santa Cruz siguen internadas y necesitan ayuda

El periodista Chiche Gelblung se descompensó y fue internado de urgencia

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland

Gaspi: streamers y youtubers lo despidieron con emotivos mensajes

Las más leídas

Cuándo pagan el aguinaldo y cómo calcularlo.
Jujuy.

Confirmado: el cronograma de pagos del aguinaldo en Jujuy en junio 2026

Hospital Pablo Soria.
Policiales.

Incendio en el Penal de Gorriti: cómo están los presos que se quemaron en una celda

Vivienda incendiada - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Incendio devastador en Libertador: una madre y sus cuatro hijos perdieron todo

Tobías se recupera. video
Empatía.

"El ángel donante llegó": Tobías recibió el corazón que tanto esperaba

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland. 
Mundial 2026.

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel