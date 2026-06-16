Chiche Gelblung reapareció tras su internación y lanzó una dura acusación

Chiche Gelblung rompió el silencio tras un mes en terapia intensiva: “Sentí que querían matarme”.

El estado de salud de Chiche Gelblung generó preocupación por semanas. Luego de permanecer un mes internado en terapia intensiva a raíz de una trombosis en un tobillo que desencadenó complicaciones cardiovasculares y obligó a la colocación de un stent, el conductor de 70-20 Hoy volvió a hablar públicamente sobre lo sucedido.

“El primer médico que me vio me dijo: ‘estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga estás jorobado”, relató Samuel Gelblung al comienzo de una entrevista realizada desde su domicilio para su propio programa.

Embed Chiche Gelblung recordó su internación: "Estás golpeando las puertas del cielo".



En diálogo con Mercedes Cordero para el programa 70.20 Hoy, que emite @canal9oficial y produce @redcube, recordó los momentos más difíciles de su internación, habló de su recuperación y… https://t.co/xPENYoBVcS pic.twitter.com/Py5Hid2qUw — NewsDigitales (@NewsDigitalesAr) June 16, 2026 Más adelante expresó su enojo al recordar la situación que atravesó: “Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba ser abajo de la rodilla arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!”.

Visiblemente afectado, reconoció que había asumido la posibilidad de esa pérdida física. “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio lo perdía”, sostuvo.

La bronca de Chiche Gelblung contra un traumatólogo En ese momento apuntó con dureza contra uno de los médicos que lo atendió en el sanatorio. “Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir ‘yo no estoy golpeando las puertas del cielo’”, recordó. Embed A continuación, destacó que nunca dejó de pelear por recuperarse y resaltó el papel de uno de los especialistas que lo asistió. “Yo estaba dispuesto a dar batalla porque encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación,.que iba peleando en simultáneo con un traumatólogo”, explicó. Gelblung también contó que la operación se realizó bajo sedación, aunque permaneció consciente durante gran parte del procedimiento. “Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. Veía al médico que conmigo para que se abriera la arteria”, relató.

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