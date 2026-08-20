Una salteña de 11 años ganó "Es mi sueño" y se llevó $100 millones

La salteña Margarita Ponce de 11 años , se convirtió en la ganadora de la primera temporada de “Es mi sueño”, el programa conducido por Guido Kaczka. La definición se realizó en vivo en el Teatro Ópera de Buenos Aires y quedó exclusivamente en manos del público, que la eligió con el 32,09% de los votos.

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La pequeña cantante llegó a la instancia decisiva como la participante más joven de la competencia y logró imponerse entre los ocho finalistas. Como premio por su consagración recibió $100 millones.

Para su última actuación, Margarita eligió interpretar “La Arenosa”, una de las canciones más reconocidas del repertorio popular argentino y vinculada a Mercedes Sosa. Su presentación fue recibida con una ovación por parte del público presente.

La salteña comenzó a cantar desde muy chica en encuentros familiares, especialmente en el quincho de su tío. Con el paso del tiempo, esa afición se transformó en un camino artístico que la llevó hasta uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires.

Cuando Guido Kaczka anunció el resultado, Margarita reaccionó entre saltos, gritos y lágrimas. Luego permaneció sobre el escenario hasta que su familia pudo acercarse para compartir el festejo.

La definición se realizó mediante una votación abierta y gratuita. El público pudo participar a través de un código QR mostrado durante la transmisión, el sitio oficial de eltrece y los enlaces difundidos en las redes sociales del canal.

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Qué pasó con los otros finalistas

En la gran final, el jurado integrado por La Mona Jiménez, Natalie Pérez, Jimena Barón y Joaquín Levinton no tuvo participación en la elección de la ganadora. Su tarea fue seleccionar a tres concursantes que tendrán un lugar en la segunda temporada del ciclo.

Los elegidos fueron Ailén Peralta, de 28 años; Diego Detona, de 38; y Tomás Cochello, de 22. Los tres continuarán dentro del programa en la nueva edición.

La final también contó con Alan Birman, Dana Gómez, Julián Navarro y Emilio Zapata, quienes completaron el grupo de ocho participantes que llegaron a la última noche de competencia.

Una final con invitados y música

La jornada en el Teatro Ópera también tuvo actuaciones especiales. Uno de los momentos destacados fue el encuentro sobre el escenario entre Ángela Leiva y Abel Pintos, quienes interpretaron juntos “Oncemil”.

La presentación generó repercusión en redes sociales y fue acompañada por la aprobación unánime del jurado. De esta manera, la primera temporada de “Es mi sueño” terminó con la consagración de Margarita Ponce, que a sus 11 años se convirtió en la primera ganadora del certamen.