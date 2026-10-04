Shakira y Dua Lipa juntas por primera vez: cantaron "Antología" en Madrid

Shakira sorprendió al público durante su concierto en Madrid al invitar a Dua Lipa a subir al escenario para interpretar juntas “Antología”. Fue la primera vez que las dos artistas compartieron un show frente al público.

Sociedad. El gran gesto de Shakira: donó casi 4 millones de dólares para construir un colegio en Colombia

Espectáculos. Shakira sorprendió en París con un look impactante durante la Semana de la Moda

El inesperado encuentro ocurrió ante una multitud que colmó las instalaciones de Macondo Park, donde la artista colombiana brindaba su espectáculo. La aparición de la cantante británica generó una inmediata ovación entre los asistentes.

Para este primer encuentro musical eligieron “Antología”, una de las canciones más emblemáticas y queridas de la carrera de Shakira. Durante la presentación, ambas también contrastaron por sus looks. Dua Lipa eligió un vestuario negro con lentejuelas, mientras que Shakira lució un atuendo rojo intenso.

Una vez finalizada la interpretación, Shakira manifestó frente al público su admiración por la cantante británica.

“¿Quién es esta diosa, por favor?”, expresó la colombiana. Luego, Shakira habló de la admiración que siente por su colega y le agradeció por haberse sumado al espectáculo.

Dua Lipa ya había cantado “Antología”

La elección de la canción tiene un antecedente reciente. A finales de 2025, Dua Lipa pasó por Bogotá con su “Radical Optimism World Tour” y rindió homenaje a Shakira interpretando “Antología” acompañada únicamente por una guitarra.

En aquella presentación, la británica destacó la trayectoria y evolución musical de Shakira, además de su capacidad para generar una conexión emocional con personas de diferentes lugares del mundo.

El reconocimiento entre ambas artistas ya había comenzado tiempo atrás, después de que compartieran un encuentro privado en París. Ahora, esa admiración también llegó al escenario con su primera presentación juntas frente al público.