Se conoció el primer adelanto de la serie animada de 'Ted' y sus personajes serán padres.

Se dio a conocer el primer adelanto extendido de Ted: la serie animada , una producción que vuelve a poner en escena las aventuras del deslenguado oso de peluche que conquistó a la audiencia. Seth MacFarlane retoma la interpretación vocal del personaje principal y comparte nuevamente el proyecto con parte del elenco de las películas originales .

De acuerdo con lo informado, los episodios se estrenarán uno por semana a partir de los últimos meses de este año. En las imágenes también se ratifica la participación de Mark Wahlberg, Amanda Seyfried y Jessica Barth , quienes volverán a encarnar a John, Sam y Tami-Lynn , en ese orden.

La producción también suma dos figuras inéditas: Apollo , que tendrá la voz de Kyle Mooney , y Ruth , a quien interpretará Liz Richman . La trama se sitúa doce años después de lo ocurrido en Ted 2 (2015). Para entonces, John y su fiel compañero de felpa viven uno al lado del otro, formaron sus propias familias y tienen trabajos poco prometedores .

En el adelanto se puede ver que, pese a sus responsabilidades como padres, Ted y John siguen encontrando oportunidades para protagonizar juntos episodios disparatados y arriesgados, sin abandonar el humor irreverente que distinguió a las películas de la saga.

La historia gira en torno a “estos dos queridos fumadores que se alientan mutuamente en sus malas ideas sobre el matrimonio, la paternidad y los desafíos de la vida adulta”, de acuerdo con la descripción oficial de la serie. John comparte su vida familiar con Sam, su esposa, y Ruth, su hija. En tanto, Ted y Tami-Lynn están a cargo de la crianza de sus dos hijos adoptivos, Apollo y Mikey.

La versión animada de Ted tiene como responsables creativos a MacFarlane, Paul Corrigan y Brad Walsh. El trío ya había colaborado en la adaptación de acción real que se estrenó anteriormente. En aquel proyecto, Corrigan y Walsh se desempeñaron como productores ejecutivos y directores generales de la serie, funciones que también mantienen en esta nueva propuesta animada.

El apartado visual de la serie está desarrollado por Rough Draft Studios. MacFarlane participa como productor mediante su firma Fuzzy Door, en colaboración con Erica Huggins, Alana Kleiman, Jason Clark, Aimee Carlson y Claudia Katz. El proyecto cuenta con la producción de Universal Global Television (UGT) y MRC.

La historia de John Bennett y su oso de peluche que cobra vida llegó por primera vez a la pantalla grande en 2012, con el lanzamiento de Ted, la película que marcó el debut de MacFarlane como director de cine.

El largometraje obtuvo ingresos superiores a los 549 millones de dólares en las salas de todo el planeta y posicionó a la saga entre los mayores éxitos de Seth MacFarlane, reconocido también por ser el responsable de Family Guy, la comedia animada para adultos que creó para Fox en 1999.

Luego de esa primera película llegó una segunda parte, estrenada en 2015. Tiempo después, la franquicia se amplió con una producción de acción real situada en 1993, centrada en los años adolescentes de John y la relación que mantenía con Ted, mientras atravesaban las experiencias propias de la escuela secundaria y convivían en un entorno familiar poco convencional.

¿Cuándo y dónde ver ‘Ted: la serie animada’?

La nueva entrega conserva los elementos que distinguieron a los largometrajes: humor sin filtros, alusiones al uso de cannabis y una crítica cargada de ironía sobre las relaciones familiares y las dificultades de la vida adulta.

La incorporación de la animación le brinda a la serie la posibilidad de ampliar el mundo de sus protagonistas e introducir nuevas figuras, sin perder la identidad que definió a la saga desde sus comienzos.

Con una extensa trayectoria como guionista y animador, MacFarlane dio sus primeros pasos en la industria al participar en producciones como Johnny Bravo y El Laboratorio de Dexter, antes de desarrollar su propia creación, Family Guy.

La saga de Ted marcó el paso de MacFarlane a la dirección cinematográfica y, con esta nueva producción, supone su vuelta a la animación de la mano de los personajes que lo acompañaron en su desembarco en la pantalla grande.

El lanzamiento de la serie está previsto para el 17 de diciembre de 2026 en Peacock, en Estados Unidos, con una primera tanda de ocho capítulos. Los episodios que completen la temporada llegarán durante 2027. Para el público de América Latina, el estreno será un día después, el 18 de diciembre, mediante la plataforma Universal Plus.