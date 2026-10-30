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30 de octubre de 2026 - 16:40
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Netflix prepara una serie sobre el videojuego 'PUBG' con Donald Glover como protagonista

La plataforma llevará a la pantalla una adaptación con actores reales de uno de los videojuegos de supervivencia más exitosos del mundo. Los detalles.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Netflix convertirá PUBG en una serie live-action protagonizada por Donald Glover. &nbsp;

Netflix convertirá PUBG en una serie live-action protagonizada por Donald Glover.

 

Netflix desarrolla una adaptación con actores reales de PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), el exitoso videojuego de supervivencia en el que numerosos participantes se enfrentan entre sí con el objetivo de convertirse en el último sobreviviente.

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La producción contará con Donald Glover como figura principal, aunque sus responsabilidades irán más allá de la actuación: también estará a cargo de la dirección, la escritura del guion y la producción ejecutiva, de acuerdo con lo publicado por Variety el 29 de octubre de 2026.

Stephen Glover, hermano del protagonista, también formará parte del equipo creativo como guionista y productor ejecutivo. De esta manera, los dos volverán a compartir un proyecto luego de trabajar juntos en Atlanta, la reconocida ficción de FX que contó con cuatro temporadas.

Hasta el momento, no se dieron a conocer precisiones sobre el argumento de la serie, los demás integrantes del reparto ni cuándo podría llegar a la plataforma.

¿De qué trata PUBG, el videojuego que llegará a Netflix?

Lanzado en 2017 por la desarrolladora surcoreana Krafton, PUBG plantea una dinámica de supervivencia en la que un gran número de participantes desembarca en una isla u otros terrenos y debe utilizar armas, transportes y distintos elementos para mantenerse con vida. La partida consiste en eliminar a los adversarios hasta que quede un único competidor.

Si bien en sus comienzos el videojuego carecía de un relato convencional, con el tiempo se fue construyendo una narrativa más desarrollada alrededor de su mundo.

De acuerdo con IGN, la historia oficial tiene como figura central a Sergei Kalimnik, un empresario multimillonario que logró sobrevivir a una ofensiva soviética en 1965, en la ficticia isla de Erangel. Tras permanecer 17 días en medio de los enfrentamientos, decidió adquirir ese territorio y recrear lo vivido a través de enfrentamientos entre 100 participantes, cuyo desafío consiste en ser el único que permanezca con vida.

La historia de PUBG abarca, además, distintas locaciones y una costumbre ancestral conocida como Magna Venari: The Great Hunt, que consiste en la persecución y caza de personas. De todos modos, todavía no se confirmó si estos componentes formarán parte de la adaptación televisiva.

Desde su debut, el título obtuvo varios reconocimientos de Guinness World Records y, a casi diez años de su lanzamiento, mantiene una numerosa base de usuarios. TVLine señala que uno de sus hitos fue convertirse en el primer videojuego en reunir a dos millones de personas conectadas al mismo tiempo en Steam.

Donald Glover y Stephen Glover vuelven a trabajar juntos

Donald Glover construyó una trayectoria artística en distintas disciplinas, entre ellas la interpretación, la composición de guiones, la realización audiovisual, la producción y la música, ámbito en el que se presenta con el seudónimo Childish Gambino. En su faceta musical recibió múltiples premios Grammy. Uno de sus mayores éxitos fue “This Is America”, que en la edición de 2019 obtuvo cuatro estatuillas, incluidas las categorías de grabación y canción del año.

Glover se hizo conocido entre el público televisivo gracias a su interpretación de Troy Barnes en la sitcom Community. Posteriormente, estuvo al frente de la creación, el elenco y la producción de Atlanta, una serie que cosechó elogios por su estilo narrativo y la manera en que retrató la realidad cotidiana de esa ciudad de Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, también formó parte de producciones como 30 Rock, The Martian, Spider-Man: Homecoming y Solo: A Star Wars Story. Su recorrido incluye, además, participaciones en la ficción Swarm y en el largometraje musical Guava Island, dos trabajos en los que volvió a compartir tareas con su hermano.

En cuanto a Stephen, formó parte del equipo de guionistas y productores ejecutivos de Atlanta. Asimismo, participó en la escritura de Mr. & Mrs. Smith, la ficción de Prime Video que Donald desarrolló en colaboración con Francesca Sloane.

La producción de la adaptación de PUBG contará también con Michael Schaefer, de Neon TV; Fam Udeorji, representante de Gilga; y Taeseok Jang y Sujin Lee, integrantes de LV3H, el área de entretenimiento de Krafton.

Otras adaptaciones de videojuegos en Netflix

La adaptación de PUBG forma parte de la estrategia de Netflix para incorporar más contenidos inspirados en el mundo de los videojuegos.

Entre los desarrollos que tiene en marcha figuran una ficción con actores reales basada en Assassin’s Creed y un largometraje de Gears of War. También trabaja en propuestas animadas que tomarán como referencia los universos de Clash of Clans y Minecraft.

La plataforma ya estrenó otras producciones vinculadas con este ámbito, entre ellas Cyberpunk: Edgerunners y Splinter Cell: Deathwatch.

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