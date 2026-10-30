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30 de octubre de 2026 - 10:22
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Nancy Pazos detalló el accidente en la General Paz y habló de sus multas millonarias

La periodista brindó detalles del choque con un motociclista y se refirió a las infracciones de tránsito que acumula: “Todo el mundo tiene multas”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nancy Pazos contó cómo fue su accidente.

Nancy Pazos contó cómo fue su accidente.

Nancy Pazos brindó nuevas precisiones sobre el accidente que tuvo este martes en la avenida General Paz, a la altura de Zapiola. Según relató, un motociclista intentó sobrepasarla por el carril derecho y terminó impactando contra el retrovisor de su automóvil. También habló sobre las infracciones de tránsito vinculadas con el vehículo.

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Cuando ingresé a la General Paz quedé en el carril de la derecha. Veníamos a paso de hombre, literalmente la avenida se quedó como una playa de estacionamiento”, relató durante su participación en El amor es más fuerte (Radio 10). Luego, agregó: “Yo tenía distancia con la camioneta de adelante y, cuando empezó a andar todo el tránsito, puse el guiño para pasarlo por la derecha”.

La periodista explicó que conoce muy bien ese sector de la ciudad porque suele circular habitualmente por allí. Sin embargo, reconoció que no advirtió la presencia del motociclista. “Soy de utilizar de una manera impresionante los espejos retrovisores, porque soy de manejar en la Panamericana durante miles de kilómetros, y la verdad es que no vi al señor ni nada por el estilo”, admitió.

A continuación, reconstruyó cómo se produjo el impacto: “Ni bien hice ese movimiento, que iría a 20 km, la moto que venía atrás mío me quiso pasar por la derecha y se llevó puesto mi espejo retrovisor con la mano”.

De acuerdo con su relato, el impacto hizo que el motociclista perdiera el equilibrio y terminara tendido sobre el pavimento. Ante esa situación, Pazos detuvo la marcha y descendió rápidamente de su vehículo para comprobar el estado del hombre. “Las piernas me temblaban, era una situación que vos no sabés si no mataste a alguien”, manifestó.

Qué dijo Nancy Pazos sobre las multas que tiene el vehículo que maneja

Durante la misma entrevista, la comunicadora cuestionó las condiciones económicas que llevan a muchas personas a trasladarse en motocicleta: “Todo tiene que ver con la precarización de todo, la gente va a trabajar en moto porque no le alcanza para el colectivo, es el vehículo más barato que tenemos”.

Además, consideró que sería “interesante” crear una vía de circulación destinada exclusivamente a las motos, con el propósito de evitar que sus conductores utilicen constantemente la banquina, una práctica que, según remarcó, “no está bien”.

En el tramo final de la entrevista, Pazos también habló sobre las infracciones acumuladas por el automóvil que conducía y minimizó la situación. “El vehículo tiene como seis años, es de mi empresa, no lo uso yo sola. Hablaron de las multas, todo el mundo tiene multas”, expresó.

Al explicar el origen de algunas de esas sanciones, recordó una circunstancia relacionada con su anterior actividad laboral: “Muchas de esas multas son por estacionar mal en la puerta de Kuarzo, donde hacíamos el programa de Telefe que no nos daba estacionamiento”.

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