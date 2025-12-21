El estilista Claudio Cerini mostró el antes y después. En redes hubo elogios, nostalgia y hasta comparaciones con un personaje de “Game of Thrones”.

Nancy Pazos se animó a un corte radical y fue tendencia: "Vuelvo a las fuentes"

Nancy Pazos volvió a estar en boca de todos , pero esta vez lejos de la política y del debate televisivo: un cambio de look radical la convirtió en tendencia y despertó nostalgia entre sus seguidores.

Todo empezó cuando el estilista Claudio Cerini compartió la foto del “antes” y, sobre esa postal, la periodista (conductora de Inteligencia artesanal , en C5N) escribió una frase breve que lo dijo todo: “Vuelvo a las fuentes” .

Minutos después llegó el “después” y el impacto fue inmediato: Nancy dejó su melena larga y lacia para apostar por un look que remite directo a sus inicios en los medios.

El nuevo estilo es un corte shag corto , con capas livianas y un flequillo protagonista , bien descontracturado y con movimiento. La idea, lejos de la prolijidad extrema, es un peinado más natural, “de mano”, fácil de llevar en el día a día.

El cambio se completó con un tono cobrizo que suma calidez y terminó de potenciar el efecto “revival”. En redes, muchos celebraron el giro como un gesto de frescura y decisión personal.

Reacciones, elogios y comparaciones

Como suele pasar con los cambios drásticos, aparecieron comentarios de todo tipo: desde elogios al trabajo del estilista hasta comparaciones curiosas. Entre las más repetidas, algunos usuarios le encontraron un aire a Cersei Lannister, de Game of Thrones.

El detalle es que no es la primera vez que Pazos cambia fuerte su imagen: en los años 90 el pelo corto fue parte de su “marca”, y en 2015 ya había probado un estilo similar. Esta vez, el contexto y las redes le dieron otra lectura: más que moda, un mensaje de identidad