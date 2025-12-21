Nancy Pazos se animó a un corte radical y fue tendencia: "Vuelvo a las fuentes"

Todo empezó cuando el estilista Claudio Cerini compartió la foto del “antes” y, sobre esa postal, la periodista (conductora de Inteligencia artesanal, en C5N) escribió una frase breve que lo dijo todo: “Vuelvo a las fuentes”.
Minutos después llegó el “después” y el impacto fue inmediato: Nancy dejó su melena larga y lacia para apostar por un look que remite directo a sus inicios en los medios.
El corte shag y el tono cobrizo
El nuevo estilo es un corte shag corto, con capas livianas y un flequillo protagonista, bien descontracturado y con movimiento. La idea, lejos de la prolijidad extrema, es un peinado más natural, “de mano”, fácil de llevar en el día a día.
El cambio se completó con un tono cobrizo que suma calidez y terminó de potenciar el efecto “revival”. En redes, muchos celebraron el giro como un gesto de frescura y decisión personal.
Reacciones, elogios y comparaciones
Como suele pasar con los cambios drásticos, aparecieron comentarios de todo tipo: desde elogios al trabajo del estilista hasta comparaciones curiosas. Entre las más repetidas, algunos usuarios le encontraron un aire a Cersei Lannister, de Game of Thrones.
El detalle es que no es la primera vez que Pazos cambia fuerte su imagen: en los años 90 el pelo corto fue parte de su “marca”, y en 2015 ya había probado un estilo similar. Esta vez, el contexto y las redes le dieron otra lectura: más que moda, un mensaje de identidad