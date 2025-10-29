Qué dijo Nancy Pazos tras el mensaje de su hijo en redes en apoyo a Diego Santilli

La victoria de Diego Santilli en las recientes elecciones legislativas nacionales no solo alteró el panorama político, sino que también volvió a poner bajo los reflectores el ámbito familiar . Nancy Pazos se convirtió nuevamente en protagonista luego de que su hijo, Nicanor , compartiera un emotivo mensaje destacando la figura de su padre.

Esto generó especulaciones sobre un posible mensaje indirecto hacia la periodista . En su publicación, Nicanor escribió: “ Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente” .

Además, resaltó la postura de Santilli : “Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos , y aun así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses ”.

El muchacho fue un paso más allá y le dedicó expresiones de respeto y admiración a su padre: “ Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación , el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor”.

El posteo de Nicanor Santilli Pazos en apoyo a su padre, el diputado electo Diego Santilli.

Y agregó: “Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros”. Finalmente, concluyó: “Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos”.

Qué dijo Nancy Pazos tras el posteo de su hijo en apoyo a Diego Santilli

La repercusión fue inmediata y muchos interpretaron la publicación como un mensaje indirecto dirigido a Nancy Pazos, quien en varias ocasiones había criticado públicamente a Santilli, calificándolo de “mala influencia” para sus hijos y lamentando que compartieran la misma postura política libertaria que su padre.

Nicanor Santilli y Nancy Pazos.

En conversación con Los Profesionales de Siempre, la periodista salió a poner las cosas en claro: “Ustedes están leyendo un posteo de mi hijo como una contestación a mí, es una locura”. Y añadió: “Eso lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros. Vino a mi programa de radio mil veces… Es de los hijos que te acompañan en lo que hacés”.

No obstante, Pazos no ocultó su incomodidad respecto a ciertos puntos de la campaña: “Lo que más me duele de la votación tiene que ver con los valores. Mi hijo ayer estuvo en un canal de streaming con un señor que me parece detestable”, señaló, en alusión al influencer libertario “Gordo Dan”, presente cuando Santilli cumplió su promesa de raparse el cabello tras ganar en la provincia.

Embed

Para finalizar, la periodista subrayó: “Yo hablo en términos ideológicos, no personales. Diego es un excelente papá, los chicos fueron muy amados y queridos, y vivieron una infancia hermosa”.