miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 10:40
Declaraciones.

Qué dijo Nancy Pazos tras el mensaje de su hijo en redes en apoyo a Diego Santilli

La comunicadora se expresó luego de calificar a su ex pareja como una influencia negativa en la educación y crianza de los hijos que compartieron.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nancy Pazos rompió el silencio tras el posteo de su hijo Nicanor en apoyo a Diego Santilli.

Nancy Pazos rompió el silencio tras el posteo de su hijo Nicanor en apoyo a Diego Santilli.

La victoria de Diego Santilli en las recientes elecciones legislativas nacionales no solo alteró el panorama político, sino que también volvió a poner bajo los reflectores el ámbito familiar. Nancy Pazos se convirtió nuevamente en protagonista luego de que su hijo, Nicanor, compartiera un emotivo mensaje destacando la figura de su padre.

Elecciones 2025 en Jujuy: cómo funcionó la Boleta Única de Papel
Votación.

Elecciones 2025: qué les pareció a los jujeños la Boleta Única de Papel
Foto archivo.
Jujuy.

Elecciones 2025: este martes comienza el escrutinio definitivo

Esto generó especulaciones sobre un posible mensaje indirecto hacia la periodista. En su publicación, Nicanor escribió: “Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente”.

Nancy Pazos rompió el silencio tras el posteo de su hijo Nicanor en apoyo a Diego Santilli.

"Golpes hasta de gente de la que menos lo esperabamos"

Además, resaltó la postura de Santilli: “Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aun así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses”.

El muchacho fue un paso más allá y le dedicó expresiones de respeto y admiración a su padre: “Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor”.

El posteo de Nicanor Santilli Pazos en apoyo a su padre, el diputado electo Diego Santilli.

Y agregó: “Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros”. Finalmente, concluyó: “Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos”.

Qué dijo Nancy Pazos tras el posteo de su hijo en apoyo a Diego Santilli

La repercusión fue inmediata y muchos interpretaron la publicación como un mensaje indirecto dirigido a Nancy Pazos, quien en varias ocasiones había criticado públicamente a Santilli, calificándolo de “mala influencia” para sus hijos y lamentando que compartieran la misma postura política libertaria que su padre.

Nicanor Santilli y Nancy Pazos.

En conversación con Los Profesionales de Siempre, la periodista salió a poner las cosas en claro: “Ustedes están leyendo un posteo de mi hijo como una contestación a mí, es una locura”. Y añadió: “Eso lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros. Vino a mi programa de radio mil veces… Es de los hijos que te acompañan en lo que hacés”.

No obstante, Pazos no ocultó su incomodidad respecto a ciertos puntos de la campaña: “Lo que más me duele de la votación tiene que ver con los valores. Mi hijo ayer estuvo en un canal de streaming con un señor que me parece detestable”, señaló, en alusión al influencer libertario “Gordo Dan”, presente cuando Santilli cumplió su promesa de raparse el cabello tras ganar en la provincia.

Embed

Para finalizar, la periodista subrayó: “Yo hablo en términos ideológicos, no personales. Diego es un excelente papá, los chicos fueron muy amados y queridos, y vivieron una infancia hermosa”.

Por  Redacción de TodoJujuy

