jueves 29 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2026 - 12:12
Espectáculos.

Wanda Nara publicó un video en topless y recibió un elogio especial

La conductora compartió imágenes en sus redes sociales sin corpiño que generaron distintas reacciones en las redes sociales.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Wanda Nara compartió un video en topless: “Mamita hermosa de 5 bebés”.

Wanda Nara compartió un video en topless: “Mamita hermosa de 5 bebés”.

Wanda Nara publicó este miércoles una secuencia de imágenes y grabaciones en su perfil de Instagram y, entre las instantáneas de su rutina diaria, incorporó una filmación ante el espejo donde se dejó ver con el torso descubierto. El reel de la mediática generó repercusión entre sus seguidores, que no dudaron en dejarle comentarios.

Lee además
El escándalo que habría provocado Wanda Nara tras el viaje de Mauro Icardi a Miami.
Espectáculos.

El escándalo que habría provocado Wanda Nara tras el viaje de Mauro Icardi a Miami
Wanda Nara recibió un Martín Fierro por “Bad Bitch” y fue tendencia
Espectáculos.

Wanda Nara recibió un Martín Fierro por "Bad Bitch" y fue tendencia

El contenido frente al espejo que compartió Wanda Nara

Sosteniendo el celular con una carcasa ilustrada por Hello Kitty, la mediática posó frente al cristal tanto de perfil como de frente. En el registro audiovisual lucía únicamente la sección inferior de un traje de baño diminuto de tonalidad rosada, ornamentado con un discreto corazón oscuro. El aparato telefónico ocultó una porción de su silueta, logrando así que la filmación cumpliera con las normativas de censura del sitio web. Con el propósito de ilustrar la publicación, optó por un único término en inglés: «Pink».

La galería recopiló postales de diversos pasajes de sus jornadas recientes: selfies, sesiones de cosmética, tomas en gamas rosadas y estampas junto a los suyos. No obstante, la grabación se convirtió en el elemento que concentró el mayor volumen de interacciones. En la sección de opiniones, numerosos internautas elogiaron su apariencia mediante frases como «La reina pink», «Preciosa siempre», «Potra» y «¿Podrán tener ese lomazo?».

Entre el aluvión de respuestas, sobresalió una por la cercanía familiar de su emisor. Nora Colosimo, progenitora de la protagonista, escribió un comentario abierto debajo de la publicación: "Mamita hermosa de 5 bebés". La expresión aludía a la descendencia numerosa de la animadora y generó un nuevo cruce público que capturó la atención de los fanáticos.

El comentario de Nora Colosimo

Asimismo, la impronta del álbum desató una controversia. Ciertas personas criticaron que la imagen íntima ante el espejo compartiera espacio con postales del aniversario natal de Isabella Icardi, una de las niñas que la modelo procreó junto al deportista Mauro Icardi. Por el contrario, otros sectores consideraron que tan solo se trató de un collage con vivencias cotidianas y familiares de la conductora.

El tono rosado actuó como el nexo unificador del posteo. Dicha tonalidad se hizo presente en la indumentaria que lució dentro del registro visual, en distintas tomas que difundió y en gran parte de la escenografía del cumpleaños de Isabella. De esta manera, la secuencia combinó un perfil más íntimo de la estrella de la pantalla chica con postales de un festejo de índole doméstica.

La benjamina de la modelo y Mauro Icardi sopló diez velitas en el marco de una celebración campestre, organizada en los parques de un complejo hotelero. Las capturas evidenciaron un decorado protagonizado por esferas de colores rosa, celeste, violeta y amarillo, además de estructuras arqueadas, hileras lumínicas y banquetes dispuestos para los asistentes.

La decoración de la mesa de dulces ocupó un lugar destacado entre las fotografías difundidas. La propuesta incluyó pasteles de diferentes dimensiones, adornados con crema, bordes ondulados, cerezas de color rojo y terminaciones en múltiples tonalidades rosadas. A su vez, se exhibieron distintas variedades de repostería que respetaron la línea visual escogida para la ocasión.

A través de la galería publicada en Instagram, los usuarios pudieron conocer detalles del festejo y observar el video que despertó mayor interés. La presentadora acostumbra a mostrar en sus plataformas digitales momentos vinculados con su trabajo, sus iniciativas profesionales y su entorno familiar. Sin embargo, en esta oportunidad, la diferencia entre las imágenes de la celebración y el material audiovisual se convirtió en uno de los aspectos que más comentarios despertó.

La dedicatoria romántica que le hizo a Martín Migueles

Previamente a compartir dicha secuencia de imágenes, la presentadora ya había dejado en evidencia su buen momento amoroso. Unos días antes, había felicitado a su pareja, Martín Migueles, con motivo de su natalicio mediante un álbum de postales monocromáticas que recopilaba travesías, besos, abrazos y momentos vividos durante una escapada en un hospedaje.

En una de las postales, los dos posaron luciendo túnicas níveas ante un gran ventanal. En otra estampa, aparecían fundidos en un beso mientras disfrutaban de una salida juntos. La dueña de la marca redactó «HB», sumó los emoticones de un pastel y un corazón carmesí, y arrobó el perfil del cumpleañero.

Por su parte, el novio reposteó una de las fotografías en sus historias de la plataforma y contestó sumando otro corazón escarlata. Asimismo, dejó al descubierto el cariñoso sobrenombre con el que suele llamar a la animadora en la intimidad: "Te amo, Squishy".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El escándalo que habría provocado Wanda Nara tras el viaje de Mauro Icardi a Miami

Wanda Nara recibió un Martín Fierro por "Bad Bitch" y fue tendencia

Wanda Nara vende la camiseta de Mauro Icardi y la descripción dice "ex jugador"

Zaira Nara y las condiciones que acordó con Jakob von Plessen para retomar la relación

Premios Ídolo 2026: las apuestas de moda de las figuras que dijeron presente

Lo que se lee ahora
Zaira Nara reveló el acuerdo que hizo con Jakob von Plessen para la reconciliación.
Espectáculos.

Zaira Nara y las condiciones que acordó con Jakob von Plessen para retomar la relación

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

La suspensión de clases será en los secundarios donde se tome el examen de ingreso. Los alumnos de primaria que deban rendir tendrán la inasistencia justificada.

Ingreso a primer año 2027: este jueves no habrá clases en 14 colegios de Jujuy

Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional.
Medidas.

Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional y el CEDEMS de Jujuy adhiere al reclamo

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes
País.

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy video
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel