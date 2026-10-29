Wanda Nara publicó un video en topless y recibió un elogio especial

Wanda Nara publicó este miércoles una secuencia de imágenes y grabaciones en su perfil de Instagram y, entre las instantáneas de su rutina diaria, incorporó una filmación ante el espejo donde se dejó ver con el torso descubierto . El reel de la mediática generó repercusión entre sus seguidores, que no dudaron en dejarle comentarios.

Sosteniendo el celular con una carcasa ilustrada por Hello Kitty , la mediática posó frente al cristal tanto de perfil como de frente. En el registro audiovisual lucía únicamente la sección inferior de un traje de baño diminuto de tonalidad rosada , ornamentado con un discreto corazón oscuro. El aparato telefónico ocultó una porción de su silueta, logrando así que la filmación cumpliera con las normativas de censura del sitio web. Con el propósito de ilustrar la publicación, optó por un único término en inglés: « Pink ».

La galería recopiló postales de diversos pasajes de sus jornadas recientes : selfies, sesiones de cosmética , tomas en gamas rosadas y estampas junto a los suyos. No obstante, la grabación se convirtió en el elemento que concentró el mayor volumen de interacciones. En la sección de opiniones, numerosos internautas elogiaron su apariencia mediante frases como « La reina pink », « Preciosa siempre », « Potra » y «¿ Podrán tener ese lomazo ?».

Entre el aluvión de respuestas, sobresalió una por la cercanía familiar de su emisor. Nora Colosimo , progenitora de la protagonista, escribió un comentario abierto debajo de la publicación: " Mamita hermosa de 5 bebés ". La expresión aludía a la descendencia numerosa de la animadora y generó un nuevo cruce público que capturó la atención de los fanáticos.

El comentario de Nora Colosimo

Asimismo, la impronta del álbum desató una controversia. Ciertas personas criticaron que la imagen íntima ante el espejo compartiera espacio con postales del aniversario natal de Isabella Icardi, una de las niñas que la modelo procreó junto al deportista Mauro Icardi. Por el contrario, otros sectores consideraron que tan solo se trató de un collage con vivencias cotidianas y familiares de la conductora.

El tono rosado actuó como el nexo unificador del posteo. Dicha tonalidad se hizo presente en la indumentaria que lució dentro del registro visual, en distintas tomas que difundió y en gran parte de la escenografía del cumpleaños de Isabella. De esta manera, la secuencia combinó un perfil más íntimo de la estrella de la pantalla chica con postales de un festejo de índole doméstica.

La benjamina de la modelo y Mauro Icardi sopló diez velitas en el marco de una celebración campestre, organizada en los parques de un complejo hotelero. Las capturas evidenciaron un decorado protagonizado por esferas de colores rosa, celeste, violeta y amarillo, además de estructuras arqueadas, hileras lumínicas y banquetes dispuestos para los asistentes.

La decoración de la mesa de dulces ocupó un lugar destacado entre las fotografías difundidas. La propuesta incluyó pasteles de diferentes dimensiones, adornados con crema, bordes ondulados, cerezas de color rojo y terminaciones en múltiples tonalidades rosadas. A su vez, se exhibieron distintas variedades de repostería que respetaron la línea visual escogida para la ocasión.

A través de la galería publicada en Instagram, los usuarios pudieron conocer detalles del festejo y observar el video que despertó mayor interés. La presentadora acostumbra a mostrar en sus plataformas digitales momentos vinculados con su trabajo, sus iniciativas profesionales y su entorno familiar. Sin embargo, en esta oportunidad, la diferencia entre las imágenes de la celebración y el material audiovisual se convirtió en uno de los aspectos que más comentarios despertó.

La dedicatoria romántica que le hizo a Martín Migueles

Previamente a compartir dicha secuencia de imágenes, la presentadora ya había dejado en evidencia su buen momento amoroso. Unos días antes, había felicitado a su pareja, Martín Migueles, con motivo de su natalicio mediante un álbum de postales monocromáticas que recopilaba travesías, besos, abrazos y momentos vividos durante una escapada en un hospedaje.

En una de las postales, los dos posaron luciendo túnicas níveas ante un gran ventanal. En otra estampa, aparecían fundidos en un beso mientras disfrutaban de una salida juntos. La dueña de la marca redactó «HB», sumó los emoticones de un pastel y un corazón carmesí, y arrobó el perfil del cumpleañero.

Por su parte, el novio reposteó una de las fotografías en sus historias de la plataforma y contestó sumando otro corazón escarlata. Asimismo, dejó al descubierto el cariñoso sobrenombre con el que suele llamar a la animadora en la intimidad: "Te amo, Squishy".