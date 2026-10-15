Wanda Nara recibió un Martín Fierro por “Bad Bitch” y fue tendencia

Wanda Nara fue una de las grandes protagonistas de los Martín Fierro de la Música 2026 , celebrados este miércoles 14 de octubre en el teatro Tango Porteño, en Buenos Aires. La empresaria y conductora recibió una estatuilla en reconocimiento a su canción “Bad Bitch”, pero también se convirtió en tendencia por el llamativo vestuario que eligió para la ceremonia.

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La primera edición de estos premios, organizados por APTRA, reunió a reconocidos artistas de la industria musical argentina. Aunque Wanda no figuraba entre las nominadas de las categorías competitivas, recibió una distinción especial por el impacto de su canción.

La empresaria, mediática y conductora fue reconocida por “Bad Bitch”, uno de sus lanzamientos musicales más populares, que supera los cinco millones de reproducciones en YouTube. Su presencia en la gala llamó la atención tanto por el premio como por su apuesta de moda, que rápidamente generó comentarios en las redes sociales.

Para asistir a los Martín Fierro de la Música, Wanda eligió un body negro ajustado con escote pronunciado, combinado con un jean celeste de tiro bajo y piernas anchas. El pantalón fue la pieza más comentada de su vestuario : tenía ruedos desflecados y aberturas laterales a la altura de la cintura, decoradas con cadenas plateadas y aplicaciones brillantes.

El llamativo look de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música 2026

Las imágenes de su llegada comenzaron a circular en las redes sociales, donde los usuarios opinaron sobre su estilo.

“Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música: así llega una Bad Bitch. Toca soportar”, fue uno de los mensajes que se viralizaron.

El reencuentro de Wanda Nara y L-Gante

Otro de los momentos que llamó la atención durante la ceremonia fue el reencuentro entre Wanda Nara y L-Gante. El cantante también fue premiado durante la gala, al recibir el Martín Fierro como Mejor Artista Urbano. Ambos se mostraron cercanos durante el evento y protagonizaron un abrazo y un beso, lo que volvió a despertar comentarios sobre su vínculo.

De esta manera, Wanda cerró una noche en la que combinó un reconocimiento por su carrera musical, un look que generó repercusiones y un reencuentro que no pasó inadvertido.